Awantura w Oleśnicy. Rozebrała się przy urzędzie gminy. "Masz to, czego chciałeś" [WIDEO]

Do niecodziennego zdarzenia doszło w nocy z soboty na niedzielę (8 na 9 lipca) na ul. 11 Listopada w miejscowości Oleśnica (woj. dolnośląskie). Około godziny 2 w nocy pomiędzy przebywającymi w pobliżu Urzędu Gminy Oleśnica kobietą a mężczyzną doszło do awantury. W jej trakcie padły niecenzuralne słowa i pojawiła się nagość.

Rozebrała się publicznie i krzyczała na pustej ulicy. Nietypowa awantura w Oleśnicy

Nagraniem dokumentującym przebieg całej sytuacji podzielił się z lokalnym portalem mojaolesnica.pl jeden z czytelników. Na wideo wyraźnie widać jak młoda kobieta zrzuca z siebie ubrania i całkowicie się rozbiera. Wszystko działo się w przestrzeni publicznej.

- Rozbieram się do naga - krzyczała bohaterka nagrania - Masz to, czego chciałeś, idźmy do końca - dodała po wyrzuceniu z siebie licznych obelg skierowanych do niewiadomych odbiorców. Naga obywatelka miała również stwierdzić, że idzie na "automaty".

Krzyki, wyzwiska i nagość na ulicach Oleśnicy. Nocny incydent przerwała policja

W późniejszej części materiału pojawia się nieznajomy mężczyzna, który najpierw rzuca wulgarnymi wyzwiskami w stronę kobiety. Potem radzi jej również, by poszła "bo jeszcze nie jest za późno". Części dyskusji, toczącej się na ulicy nie da się zrozumieć. Krzyki zwróciły najprawdopodobniej uwagę okolicznych mieszkańców, ponieważ ostatecznie na miejscu pojawił się patrol policji. Jak informuje mojaolesnica.pl, od rozebranej uczestniczki zdarzenia miała być wyczuwalna woń alkoholu. - Kobieta nie potrzebowała pomocy medycznej. Patrol policji doprowadził kobietę do miejsca zamieszkania i przekazał jej matce - poinformowała st. sierż. Karolina Walczak z Komendy Powiatowej Policji w Oleśnicy.