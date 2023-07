Podglądał i nagrywał sześciolatkę w przebieralni na basenie. Matka: Nie powiedział ani słowa

O sytuacji poinformował portal epoznan.pl. Z redakcją lokalnej strony skontaktowała się zszokowana mama sześcioletniej dziewczynki, która przekazała dziennikarzom, że jej dziecko było podglądane w przebieralni przez nastolatka.

Poznań. Sześciolatka powiedziała mamie, że była podglądana przez nastolatka w przebieralni na basenie

Do tego zdarzenia miało dojść w przebieralni na basenie "Chwiałka" w Poznaniu. Sześcioletnia dziewczynka w pewnym momencie podeszła do mamy i powiedziała jej, że gdy stała rozebrana w przebieralni, to zauważyła, że jest podglądana młodego chłopaka. Mieszkanka Poznania natychmiast ruszyła w stronę nastolatka, którego wskazała jej córka.

Kobieta chciała skonfrontować się z chłopakiem i wyjaśnić sytuację. - Nie mówił nic, pytałam go, dlaczego tak się zachowuje i gdzie są jego rodzice. Nie powiedział ani słowa - przekazała portalowi. Z jej relacji wynika, że nastolatek mógł mieć około 13-15 lat.

Gdy odeszła od chłopca, wówczas jej córka powiedziała, że nastolatek nie tylko ją podglądał, ale też nagrywał ją telefonem komórkowym. Kobieta natychmiast chciała wrócić do nastolatka, ale już go nie znalazła. Najprawdopodobniej chłopak uciekł z pływalni, bojąc się dalszych konsekwencji.

Mama sześciolatki nie chciała tak zostawić sprawy. W obawie, że sytuacja ta się powtórzy wobec innego dziecka, powiadomiła o wszystkim policję. Z ustaleń epoznan.pl wynika, że funkcjonariusze wszczęli dochodzenie, jednak na razie nie udało im się ustalić danych nastolatka, który podglądał dziewczynkę.