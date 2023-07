Czechy. Pięcioletni chłopiec utknął w posągu. Uwolnili go i uspokoili strażacy

Do zdarzenia doszło 9 lipca we wschodnich Czechach. Około godz. 16.30 do oddziału Straży Pożarnej Ostrava-Jih (Ostrawa-Południe) wpłynęło zgłoszenie, z którego wynikało, że podczas zabawy pięcioletni chłopiec zaklinował się w metalowym posągu.

REKLAMA

Zobacz wideo Czeska policja schwytała złodziei samochodowych. Przywozili pojazdy m.in. do Polski

Czechy. Posąg pułapką dla chłopca. Strażacy uwolnili go w kilka minut

Funkcjonariusze uwolnili chłopca w ciągu kilku minut bez użycia jakichkolwiek narzędzi. "Posąg stał się pułapką dla chłopca, którego, podobnie jak inne dzieci w okolicy, przyciągnęła gładka blacha i otwór, przez który można było się prześlizgnąć. Podczas gdy obecni świadkowie, dwóch mężczyzn i jedna kobieta, próbowali mu pomóc, jego starszy brat pobiegł po rodziców" - czytamy w komunikacie morawsko-śląskiej straży pożarnej.

Radom. Chłopcy bawili się nad rzeką. Jeden z nich zniknął w rurze

Chłopcu nic się nie stało - nie odniósł żadnych obrażeń. Był jednak przestraszony i spanikowany. Strażacy go uspokoili, a następnie przekazali rodzicom.

Siostra Kamila z Częstochowy była maltretowana przez ojczyma

Dramat na przedmieściach Barcelony. 39-latek zginął w rzeźbie

Pięcioletni chłopiec miał dużo szczęścia. Jego przygoda mogła się jednak skończyć tragicznie. Przed dwoma laty hiszpańskie media pisały o przypadku 39-latka, który oglądając posąg stegozaura w Santa Coloma de Gramenet (na przedmieściach Barcelony), upuścił telefon.

Komórka niefortunnie wpadła do wnętrza rzeźby. Kiedy mężczyzna po nią sięgnął, spadł i utknął w eksponacie do góry nogami. Był unieruchomiony - nie mógł ani się uwolnić, ani wezwać pomocy. Jego ciało znaleźli turyści, którzy zwrócili uwagę na unoszący się wokół rzeźby charakterystyczny zapach.