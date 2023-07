Do zdarzenia doszło w poniedziałek (10 lipca) w Radomiu (woj. mazowieckie). Dwaj chłopcy bawili się nad rzeką Mleczną w okolicach mostu przy ulicy Chrobrego - przekazali dziennikarze portalu cozadzien.pl, których o całym zajściu poinformowali czytelnicy.

Radom. Chłopcy weszli do rury odpływowej. Służby zawiadomił przechodzień

Okazało się, że 10-letni chłopcy w ramach zabawy postanowili wejść do rury odpływowej. Około godziny 10.30. o całym zajściu policję powiadomił przypadkowy przechodzień - świadek zdarzenia. Funkcjonariusze natychmiast zjawili się we wskazanym przez niego miejscu. Zaraz po nich przyjechała straż - przekazał nam we wtorek (11 lipca) rzecznik prasowy Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Radomiu.

Akcja poszukiwawcza. Jeden chłopców został szybko odnaleziony

Policja szybko zlokalizowała jednego z chłopców. Funkcjonariusze ustalili tożsamość dziecka i zawiadomili rodziców. Wciąż jednak nie było wiadome, gdzie jest jego rówieśnik. Strażacy dokładnie sprawdzili odpływ, ale nikogo nie znaleźli. Ich działania trwały ponad godzinę - przekazał nam rzecznik prasowy PSP w Radomiu. Akcję poszukiwawczą kontynuowała policja.

10-latek prawdopodobnie wyszedł drugą stroną rury

Okazało się, że chłopcy nie znali się wcześniej, w związku z czym funkcjonariuszom trudno było ustalić tożsamość poszukiwanego i powiadomić jego rodziców o zaginięciu. Po krótkim czasie akcja została zakończona sukcesem. Policjanci zlokalizowali drugie dziecko. 10-latek prawdopodobnie wyszedł drugą stroną rury.