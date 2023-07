Do zdarzenia doszło w Białymstoku (woj. podlaskie). Na policję zadzwoniła kobieta, która na osiedlu Piasta przypadkowo zatrzasnęła kluczyki w samochodzie. Z jej relacji wynikało, że w środku znajduje się jej malutkie dziecko - poinformowali we wtorek (11 lipca) mundurowi.

Białystok. Samochód stał w nasłonecznionym miejscu

Po otrzymaniu zgłoszenia na miejsce udała się policjantka z funkcjonariuszem straży miejskiej. "Samochód stał w nasłonecznionym miejscu, a w środku od kilkunastu minut zamknięta była półtoramiesięczna dziewczynka. Przy samochodzie była również jej zdenerwowana mama" - czytamy w wydanym komunikacie.

Dziecko w rozgrzanym samochodzie. Strażnik miejski wybił szybę

Funkcjonariusz straży miejskiej wybił szybę, a policjantka dostała się do wnętrza samochodu i otworzyła drzwi. "Po chwili dziecko, które siedziało w foteliku na przednim siedzeniu, było już w rękach mamy" - podają mundurowi. Na miejsce przyjechało również pogotowie ratunkowe. Dziewczynce nic się nie stało i nie ma konieczności jej hospitalizacji.

Widzisz zwierzę lub dziecko zamknięte w samochodzie? Zareaguj

Przy upałach we wnętrzu samochodu robi się swego rodzaju szklarnia. Temperatura może w nim sięgać nawet do 50-60 stopni Celsjusza. Policjanci każdego roku apelują do kierowców, aby nie pozostawiali w zamkniętym aucie dzieci ani zwierząt. Stanowi to realne zagrożenie dla ich życia i zdrowia. Nie bądź obojętny, gdy jesteś świadkiem takiej sytuacji - zareaguj. Poinformuj policję lub inne służby ratunkowe dzwoniąc pod numer alarmowy 112.