W minionym tygodniu na stacji paliw przy drodze ekspresowej w Trzciance (woj. wielkopolskie, pow. czarnkowsko-trzcianecki) niedaleko Piły dachował samochód. Kierujący nim 27-latek był pod wpływem alkoholu. Policjanci znaleźli w samochodzie również narkotyki.

Trzcianka. Na stacji paliw dachował samochód. Kierowca był pod wpływem alkoholu

27-letni mieszkaniec powiatu wyszkowskiego pod wpływem alkoholu prowadził samochód marki Skoda i wjechał na stację benzynową, znajdującej się przy drodze ekspresowej. "Mundurowi od kierowcy od razy wyczuli alkohol. Przeprowadzone badanie alkomatem wykazało w jego organizmie 1,2 promila alkoholu. Po sprawdzeniu w policyjnych systemach okazało się, że mężczyzna nie posiada uprawnień do kierowania" - przekazał kom. Damian Wroczyński z Komendy Powiatowej Policji w Wyszkowie.

Mężczyzna podczas kontroli tłumaczył policjantom, że w trakcie jazdy korzystał z telefonu komórkowego - dlatego uderzył w separator ruchu, osłaniający dystrybutor. "Jakby tego było mało w trakcie przeszukania jego odzieży, policjanci znaleźli przy nim mefedron. Dlatego została pobrana jego krew do badań laboratoryjnych, aby sprawdzić, czy w trakcie zdarzenia był pod wpływem nie tylko alkoholu, ale i narkotyków" - dodał kom. Damian Wroczyński.

Trzcianka. 27-latek odpowie za jazdę pod wpływem alkoholu oraz za posiadanie narkotyków

27-letni kierowca został przewieziony do policyjnego aresztu. Na podstawie zebranych dowodów mieszkaniec powiatu wyszkowskiego usłyszał zarzuty "kierowania pojazdem mechanicznym w stanie nietrzeźwości bez wymaganych uprawnień oraz posiadanie narkotyków". Mężczyzna przyznał się do zarzucanych czynów, teraz grozi mu do trzech lat pozbawienia wolności, zakaz kierowania pojazdami, a także kara finansowa nie niższa niż 5 tys. złotych za jazdę pod wpływem alkoholu oraz do 30 tys. złotych za kierowanie samochodem bez wymaganych uprawnień.