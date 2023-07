Prokuratura Okręgowa w Warszawie zakończyła śledztwo ws. wypadku policyjnego radiowozu w miejscowości Dawidy Bankowe pod Warszawą. Do sądu skierowano akt oskarżenia przeciwko funkcjonariuszowi, który kierował pojazdem. W wyniku wypadku ranne zostały dwie nastolatki. Prokuratorzy postanowili również złożyć do sądu wniosek o warunkowe umorzenie postępowania karnego wobec drugiego policjanta, który uczestniczył w tym zdarzeniu.

Warszawa. Były policjant Janusz R. odpowie przed sądem za przekroczenie uprawnień

Jak informuje portal wpr24.pl, 10 lipca warszawscy prokuratorzy skierowali do sądu akt oskarżenia przeciwko Januszowi R., który po głośnym z powodu okoliczności wypadku radiowozu przeszedł na emeryturę. Były policjant został oskarżony o przekroczenie uprawnień służbowych. Czyn ten jest zagrożony karą do trzech lat pozbawienia wolności.

Gdy doszło do wypadku, w radiowozie znajdował się także inny funkcjonariusz. Mężczyzna usłyszał zarzut niedopełnienia obowiązków, ponieważ po wypadku nie udzielił pomocy nastolatkom. Ustalono jednak, że ten policjant odgrywał poboczną rolę w całym zajściu. Uwzględniono również jego postawę w trakcie śledztwa. Prokuratora wzięła to pod uwagę i skierowała do sądu wniosek o warunkowe umorzenie postępowania karnego wobec funkcjonariusza. Policjant został zobowiązany do przeproszenia nastolatek oraz zapłaty nawiązki na rzecz pokrzywdzonych kobiet.

Wypadek w Dawidach Bankowych. Policjant uderzył w drzewo, bo stracił panowanie nad radiowozem

Jak pisaliśmy, do wypadku w podwarszawskich Dawidach Bankowych doszło na początku tego roku. W nocy z 2 na 3 stycznia grupa nastolatków zawiadomiła policjantów o pożarze. Ci, po zakończeniu interwencji, zaprosili do radiowozu jedną nastolatkę, która pociągnęła ze sobą koleżankę. Wobec kobiet policjanci nie podejmowali żadnych działań służbowych. Jak później przyznała policja, nie było żadnych podstaw do przewożenia dziewczyn, a policjanci nie zgłosili przełożonym zamiaru przewożenia osób postronnych.

Radiowóz nie ujechał daleko. Kilka minut później policjant kierujący pojazdem stracił panowanie nad pojazdem i uderzył w drzewo. Wówczas kazał dziewczynom, w niewybrednym słowach, wysiadać i odjechał. W wyniku wypadku jedna z nastolatek złamała rękę, a druga miała złamany nos oraz potłuczenia na całym ciele. Funkcjonariusze nie udzielili poszkodowanym pomocy; tę - jak informowała policja - kobiety "uzyskały we własnym zakresie".