We Włoszakowicach (woj. wielkopolskie) oderwane od naczepy samochodu ciężarowego koło uderzyło w przechodzącą chodnikiem matkę z dzieckiem. Według ustaleń policji to kobieta przyjęła na siebie "całą siłę uderzenia". Dwoje poszkodowanych zostało przetransportowanych do szpitala.

