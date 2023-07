Do dwóch podobnych zdarzeń doszło w niedzielne popołudnie na świętokrzyskich zbiornikach wodnych. Służby interweniowały na zbiorniku retencyjnym w Kazimierzy Wielkiej oraz zalewie w Bolminie. Mimo zaangażowania ratowników, straży pożarnej, policji, a nawet śmigłowca Lotniczego Pogotowia Ratunkowego wypoczywających nad wodą mężczyzn nie udało się uratować.

Świętokrzyskie. 42-latek utonął w Kazimierzy Wielkiej

W niedzielę 9 lipca po godzinie 14 strażacy otrzymali zgłoszenie o mężczyźnie, który wraz z innymi osobami pływał na dmuchanym materacu na niestrzeżonym zbiorniku retencyjnym w Kazimierzy Wielkiej. W pewnym momencie miał on zsunąć się z materaca i zniknąć pod wodą. Na miejscu jako pierwsi interweniowali strażacy. - Nasze działania polegały na zwodowaniu łodzi i na przeszukiwaniu obszaru, w którym miał do wody zsunąć się mężczyzna. Ratownicy przy użyciu echosondy oraz bosaków sprawdzali wodę i dno zbiornika - przekazał cytowany przez serwis echodnia.eu brygadier Krzysztof Jach zastępca komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Kazimierzy Wielkiej.

Po trwających około 1,5 godziny poszukiwaniach służby natrafiły na nieprzytomnego mężczyznę. Strażacy wydobyli go z wody. Mimo przeprowadzonej reanimacji lekarz z obecnego na miejscu zespołu ratownictwa medycznego stwierdził zgon. Według informacji przekazanych dziennikarzom Radia Kielce, przez sierż. szt. Tomasza Darmonia, mężczyzna był 42-letnim mieszkańcem powiatu proszowickiego.

25-latka poszukiwał śmigłowiec. Mężczyzna utonął w trakcie wypoczynku z rodziną

Do podobnego zdarzenia niedługo po wypadku w Kazimierzy Wielkiej doszło nad zalewem w Bolminie. Po godzinie 16 do strażaków wpłynęło zgłoszenie o 25-letnim mężczyźnie, który wszedł do wody i już nie wypłynął. Na miejscu interweniowali zarówno strażacy z kieleckiej Państwowej Straży Pożarnej jak i zastępy okolicznych Ochotniczych Straży Pożarnych. - Zadysponowano także śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, który miał z wysokości pomagać w lokalizacji poszukiwanego - poinformowali dyżurni ze Stanowiska Kierowania Komendanta Miejskiego kieleckiej straży pożarnej cytowani przez portal echodnia.eu.

Śmigłowiec LPR zdołał namierzyć mężczyznę. 25-latek został wyciągnięty na brzeg, gdzie ratownicy natychmiast przystąpili do reanimacji. Mimo długotrwałych wysiłków służb, życia mężczyzny nie udało się uratować. Po godzinie 17-lekarz stwierdził zgon. Jak poinformowała Małgorzata Perkowska-Kiepas z Komendy Miejskiej Policji w Kielcach, zmarły mężczyzna to mieszkaniec powiatu jędrzejowskiego. 25-latek wypoczywał nad zalewem z rodziną i znajomymi. To właśnie bliscy mężczyzny jako pierwsi zauważyli jego zniknięcie i zaalarmowali ratowników. W przypadku obu utonięć policja pod nadzorem prokuratora będzie wyjaśniać szczegółowe okoliczności oraz przebieg zdarzeń.