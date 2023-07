Służby ratunkowe nie mogły dojechać do jednego z bloków w Lublinie, ponieważ uniemożliwiał to źle zaparkowany pojazd. Ratownicy musieli pieszo udać się do osoby poszkodowanej. Jakby tego było mało, drugi ambulans miał problem z wyjazdem - konieczna była interwencja policji.

