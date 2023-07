W związku z ostrzeżeniem IMGW dotyczącym upału powyżej 30 stopni Celsjusza, zostanie zamknięty postój dorożek na Rynku Głównym w Krakowie (woj. małopolskie). Kiedy postój będzie znowu czynny?

Kraków. Postój dorożek na Rynku Głównym będzie zamknięty. Powodem upał

Upał spowodował, że postój dorożek w Krakowie będzie zamknięty od 9 do 10 lipca w godzinach od 9:30 do 19:00, kiedy temperatura będzie osiągać wysokie wartości. Ponadto obowiązuje zakaz przejazdu dorożek przez Rynek Główny. Nieczynny będzie także postój zastępczy znajdujący się przy ulicy Mikołajskiej przed bazyliką Mariacką.



"Jednocześnie mając na uwadze bezpieczeństwo powożących oraz zwierząt zaprzęgowych, powożący są zobowiązani do korzystania z wyznaczonych zacienionych postojów zastępczych (przy Barbakanie oraz na alejkach Plant - przy ul. Podzamcze, pomiędzy ul. Sienną a ul. Mikołajską), dodatkowego regularnego pojenia koni oraz bieżącego śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej" - czytamy w komunikacie miasta Kraków.

Upał w Polsce zagraża nie tylko koniom. Policja apeluje o ostrożność

W związku z upałem policja przypomina o tym, że przebywanie w rozgrzanym samochodzie jest niebezpieczne dla zdrowia każdego. "Apelujemy, aby pod żadnym pozorem nie pozostawiać w rozgrzanym samochodzie dzieci lub zwierząt" - czytamy w komunikacie. Jak dodają funkcjonariusze, wnętrze pojazdu nagrzewa się w szybkim tempie, a niekiedy temperatura wewnątrz auta może przekroczyć nawet 75 stopni.

Jak powinny reagować osoby, które widzą dziecko lub zwierzę pozostawione w pojeździe?

Upewnij się, czy w pobliżu nie ma kierowcy. Sprawdź, czy drzwi są otwarte. Jeżeli nie przyniesie to efektu, natychmiast powiadom odpowiednie służby, dzwoniąc pod numer alarmowy 112. Pozostań na miejscu i monitoruj sytuację. Pamiętaj, że w takiej sytuacji wybicie szyby w samochodzie, by uwolnić dziecko lub zwierzę ze śmiertelnej pułapki, nie pociąga za sobą odpowiedzialności za zniszczenie mienia

- przekazała rzeczniczka policji w Rybniku asp. Bogusława Kobeszko.