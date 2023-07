Do wypadku doszło w sobotę 1 lipca - wówczas dwa samochody zderzyły się na DW 424 w okolicy Malni (woj. opolskie, powiat krapkowicki). Siła uderzenia była tak duża, że pojazdy zostały mocno uszkodzone. Pomimo reanimacji na miejscu zginął 36-letni Mateusz Fila.

REKLAMA

Zobacz wideo Nagranie wypadku na trasie S12. Cztery osoby trafiły do szpitala

Opolskie. Uczestnicy wypadku uciekli z miejsca zdarzenia w Malni. Policja znalazła już mężczyzn

Jak informuje lokalny portal nto.pl, policja wstępnie ustaliła, że kierowca wyjeżdżał z drogi podporządkowanej i wymusił pierwszeństwo. Drugim samochodem jechało dwóch mężczyzn, którzy uciekli z miejsca zdarzenia. Policji udało się namierzyć uczestników tragicznego wypadku. Zdjęcia ze zdarzenia opublikowała OSP Gogolin w swoich mediach społecznościowych.

- Kiedy policjanci udali się do miejsca zamieszkania 48-letniego mężczyzny, zastali go w domu. Miał obrażenia po wypadku, dlatego wezwaliśmy do domu karetkę, która zabrała 48-latka do szpitala - informował nadkom. Piotr Wilusz, pierwszy zastępca komendanta powiatowego policji w Krapkowicach w rozmowie z portalem nto.pl.



Natomiast drugi uczestnik wypadku, 24-latek, przyszedł w nocy na komisariat wraz z adwokatem. Badanie wykazało, że mężczyzna był trzeźwy, dodatkowe badania z krwi wykażą, czy w organizmie 24-latka był alkohol lub niedozwolone substancje. Policja ustaliła, że mężczyzna nigdy nie posiadał uprawnień do kierowania samochodami.

Marsz Równości po raz pierwszy z takim wsparciem władz. "Idziemy za lepszy czas"

Policja prowadzi śledztwo w sprawie wypadku. Zginął harcerz Mateusz Fila

Mężczyźni nie zostali jeszcze przesłuchani. Śledczy ustalają, kto siedział za kierownicą w chwili wypadku i czy nie przyczynił się do zdarzenia np. nadmierną prędkością lub wyprzedzaniem na linii podwójnej ciągłej. Policja zamierza w tym celu przesłuchać świadków wypadku. Prokuratura Rejonowa w Strzelcach Opolskich wszczęła natomiast śledztwo pod kątem art. 177 par. 2 Kodeksu karnego. Artykuł dotyczy spowodowania wypadku, którego następstwem jest śmierć innej osoby.

Mateusz Fila z Wołczyna był harcerzem ze Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej. Ponadto mężczyzna pasjonował się i popularyzował historię lokalną. Jego ciężarna żona wraz z czteroletnią córeczką przebywają w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym w Opolu. Ich życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Bliscy Mateusza Fili zwrócili się z prośbą o pomoc w szukaniu świadków zdarzenia w Malni i osób, które udzieliły mężczyźnie pierwszej pomocy. Ustalenie tych osób ma pomóc w wyjaśnieniu szczegółów wypadku. Mateusz Fila zostanie pochowany na komunalnym cmentarzu w Kluczborku.