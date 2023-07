Funkcjonariusze grupy SPEED patrolowali ulice Wrocławia (województwo dolnośląskie). W pewnym momencie ich uwagę zwrócił mężczyzna, który z dużą prędkością jechał na hulajnodze elektrycznej po ulicy. Policja zdecydowała się niezwłocznie zareagować.

Wrocław. Grupa SPEED zatrzymała mężczyznę na hulajnodze elektrycznej

Kierujący hulajnogą ignorował przepisy ruchu drogowego. Mężczyzna nie stosował się do obowiązku korzystania z chodnika wyznaczonego wzdłuż ulicy. 45-latek zapewne nie spodziewał się, że za nim jedzie grupa SPEED.



"Funkcjonariusze zmierzyli prędkość, dynamicznie przemieszczającego się kierującego, a na ekranie urządzenia, w które wyposażony był ich nieoznakowany radiowóz, wyświetlił się wynik 54 km/h" - poinformował mł. asp. Rafał Jarząb z Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu w komunikacie. Zgodnie z art. 20 ust. 6 pkt. 4 Ustawy Prawo o Ruchu Drogowym dopuszczalna prędkość m.in. hulajnogi elektrycznej wynosi 20 km/h.

Dolnośląskie. Kierowca hulajnogi przekroczył prędkość o 34 km/h. Policja ukarała mężczyznę

Policja niezwłocznie zatrzymała mężczyznę. 45-latek tłumaczył swoje wykroczenie pośpiechem i oznajmił, że jechał tak szybko, aby odebrać dziecko z przedszkola. Funkcjonariusze zakończyli interwencję w postępowaniu mandatowym. Mężczyzna otrzymał grzywnę w wysokości 800 zł za przekroczenie prędkości o 34 km/h. Ponadto policjanci nałożyli na kierującego karę wynoszącą 100 zł za niestosowanie się do obowiązku jazdy w odpowiednim miejscu, które w tym przypadku stanowił chodnik.