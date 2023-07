Do pożaru na terenie ogródków działkowych przy ul. Leśniówka w Kielcach (województwo świętokrzyskie, powiat kielecki) doszło w piątek 7 lipca. Strażacy, którzy uczestniczyli w gaszeniu pożaru, znaleźli w pogorzelisku zwłoki trzech osób.

Kielce. Pożar altany na ogródkach działkowych. Znaleziono zwłoki trzech osób

Strażacy z Komendy Wojewódzkiej PSP w Kielcach około północy otrzymali zgłoszenie dotyczące pożaru. Ogień objął wówczas jedną z altan na terenie ogródków działkowych "Narcyz". W akcji gaśniczej uczestniczyły trzy zastępy straży pożarnej.

- Po przyjeździe na miejsce i ugaszeniu ognia ratownicy odnaleźli trzy zwęglone ciała. Prawdopodobnie są to mężczyźni. Przyczyną mogło być zaprószenie ognia - przekazał oficer dyżurny kieleckiej straży pożarnej, w rozmowie z Radiem Kielce.

Kielce. Trwa ustalanie tożsamości ofiar pożaru

Policjanci pracowali na miejscu zdarzenia i pod nadzorem prokuratora do późnych godzin nocnych. Teren, na którym doszło do zdarzenia, został zabezpieczony. Tożsamość ofiar pożaru nie została jeszcze ustalona. - Ciała zostały zabezpieczone do sekcji. Policja prowadzi czynności zmierzające do ustalenia tożsamości ofiar oraz okoliczności i przyczyn tego tragicznego pożaru - przekazała Małgorzata Perkowaska-Kiepas, oficerka prasowa Komendy Miejskiej Policji w Kielcach, cytowana przez Radio Kielce. W sobotę 8 lipca biegły z zakresu pożarnictwa będzie ustalał okoliczności zdarzenia.