76-latek rażony piorunem w trakcie wędrówki w Przymiarkach. "Wykazywał symptomy hipotermii"

2 lipca w okolicy grzbietu górskiego Przymiarki w Beskidzie Niskim niedaleko Sanoka (woj. podkarpackie) policjanci wraz z leśnikami znaleźli 76-latka. Okazało się, że podczas jego wędrówki niespodziewanie rozpoczęła się burza. Został wówczas rażony piorunem.

Przymiarki. 76-latek rażony piorunem podczas wyprawy

Około godz. 13.00 policjanci, którzy znajdowali się w rejonie grzbietu górskiego Przymiarki, zwrócili uwagę "na wyraźnie zdezorientowanego turystę". Z relacji policjantów z Komendy Miejskiej Policji w Krośnie wynika, że 76-letni mężczyzna "był przemoczony i wykazywał symptomy hipotermii". Turysta przekazał, że podczas wędrówki zastała go burza i schował się pod drewnianym zadaszeniem. "Podczas trwającej nawałnicy w drewnianą konstrukcję uderzył piorun. Na skutek wyładowania elektrycznego stojący w wodzie turysta zaczął odczuwać ból kończyn dolnych" - przekazał Piotr Wojtunik rzecznik Komendy Powiatowej Policji w Rzeszowie.

Funkcjonariusze natychmiast udzielili mężczyźnie pierwszej pomocy i przetransportowali go do miejscowości Rymanów. "W ustalonym miejscu oczekiwał już zespół ratownictwa medycznego, któremu przekazano poszkodowanego. 76-letni mieszkaniec województwa łódzkiego trafił do szpitala" - dodał rzecznik.

Wspólne działania leśników i policji - "Lasy Zdrojowe 2023"

Policjanci z Komendy Miejskiej Policji w Krośnie wraz z leśnikami realizowali akcję, której celem jest przeciwdziałanie "dewastacji szlaków turystycznych przez miłośników offroadu". "Kierujący pojazdami typu - quady, motocykle crossowe oraz samochody terenowe, lekceważą przepisy zakazujące wjazdu do lasu i rozjeżdżają szlaki turystyczne przeznaczone dla ruchu pieszego, drogi leśne, ścieżki, a także pola uprawne. Dodatkowo swoim zachowaniem oraz głośnymi maszynami straszą zwierzynę leśną" - przekazał rzecznik rzeszowskiej policji.