Prokuratura Okręgowa w Kielcach po dwóch latach zakończyła śledztwo ws. 13-letniej Wiktorii, która urodziła dziecko 71-letniego mężczyzny. Noworodek zmarł w wyniku obrażeń spowodowanych porodem. 71-latek został aresztowany, ale postępowanie w jego sprawie umorzono, gdy mężczyzna zmarł. Tylko jedna osoba została uznana za winną popełnienia przestępstwa. Sąd skazał babcię Wiktorii, ponieważ Barbara B. nie wezwała pogotowia do rodzącej wnuczki.

REKLAMA

Zobacz wideo "Komisja śledcza - nie. Po wyborach ściganiem przestępców zajmie się prokuratura"

Prokuratura zakończyła śledztwo ws. 13-letniej Wiktorii. Brak "innych przestępstw na szkodę małoletniej"

Rzecznik Prokuratury Okręgowej w Kielcach Daniel Prokopowicz opowiedział w rozmowie z Onetem o ustaleniach śledczych. - Badaliśmy, czy doszło do jeszcze innych przestępstw na szkodę małoletniej pokrzywdzonej. Czynności wykonane w tym zakresie nie potwierdziły zaistnienia takich czynów, więc to postępowanie również zostało umorzone. To umorzenie jeszcze nie jest prawomocne - poinformował Daniel Prokopowicz.

"Nikt nie chce wyciągać z ognia płonących ludzi. To dla każdego strażaka wielka tragedia"

Prokuratura badała, czy z Wiktorią współżył tylko 71-letni sąsiad dziewczynki, czy też doszło do kontaktów seksualnych z innymi mężczyznami. Stanisław G. częściowo przyznał się do winy i został aresztowany, jednak kilka dni później stan 71-latka pogorszył się, a mężczyzna trafił do szpitala. 10 dni później zmarł.

Rodzinna tragedia w Dubowie. Wnuk usłyszał zarzuty i złożył zeznania

Kielce. Babcia 13-letniej Wiktorii skazana, bo naraziła wnuczkę na bezpośrednie niebezpieczeństwo

Informowaliśmy też, że 59-letnia Barbara B. została uznana za winną popełnienia przestępstwa. W listopadzie ubiegłego roku sąd skazał babcię Wiktorii na rok więzienia w zawieszeniu na dwa lata. Uznano, że kobieta naraziła 13-latkę na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, ponieważ zaniechała wezwania służb ratunkowych do rodzącej wnuczki.