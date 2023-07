Do postrzelenia 15-latka doszło 4 lipca w parku w miejscowości Walichnowy w gminie Sokolniki pod Wieruszowem (woj. łódzkie). Między chłopcami doszło do kłótni i jeden z nich sięgnął po broń.

Walichnowy. 14-latek postrzelił kolegę z wiatrówki, którą "znalazł na drodze"

Aspirant Piotr Siemicki rzecznik Komendy Powiatowej Policji w Wieruszowie przekazał, że do zdarzenia doszło około godz. 18.00. - Pomiędzy chłopcami doszło do drobnej sprzeczki, w trakcie której 14-latek wyciągnął broń pneumatyczną w postaci wiatrówki i oddał trzy strzały w kierunku 15-latka, który z obrażeniami trafił do szpitala - poinformował rzecznik, cytowany przez TVN 24. Z zeznań 14-latka wynika, że znalazł wiatrówkę, z której postrzelił kolegę.

- Sprawca tłumaczył w rozmowie z policjantami, że znalazł broń na drodze gruntowej, po czym wystraszył się i porzucił ją w miejscowym stawie - dodał aspirant Piotr Siemicki. Ranny 15-latek został przewieziony do szpitala, gdzie lekarze usunęli mu śrut. Według informacji przekazanych przez asp. Siemickiego stan nastolatka jest stabilny, jego życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Został postrzelony w lewą łopatkę - informuje portal wlkp24.info.

Walichnowy. Trwa poszukiwanie wiatrówki

Okoliczności zdarzenia wyjaśniają policjanci z Wieruszowa. Obecnie szukają wiatrówki, którą chłopiec postrzelił kolegę - przeszukano już park oraz staw. Sprawa najprawdopodobniej zostanie przekazana do Wydziału Rodzinnego i Nieletnich w Sądzie Rejonowym w Wieluniu.