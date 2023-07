Policja otrzymała zgłoszenie od pracownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we wtorek 4 lipca około godziny 14:30. Z udzielonych informacji wynikało, że senior samotnie mieszkający w Rzeszowie (Podkarpacie, powiat rzeszowski) woła z wnętrza mieszkania o pomoc. Ze względu na to, że drzwi były zamknięte od wewnątrz, a pracownik socjalny nie miał dostępu do kluczy, o wsparcie zostali poproszeni funkcjonariusze.

Rzeszów. Senior wołał o pomoc. Policjant wspiął się na balkon

Mundurowi niezwłocznie przybyli na miejsce, gdzie dostrzegli, że okno balkonowe w mieszkaniu 90-latka jest otwarte. Jeden z funkcjonariuszy wykorzystał tę możliwość i bez wahania wspiął się na pierwsze piętro. Kiedy policjant znalazł się bezpiecznie na balkonie, wszedł do mieszkania. Okazało się, że 90-latek był przytomny, ale kontakt z nim był utrudniony. Mundurowi zaopiekowali się mężczyzną do czasu przyjazdu karetki. Senior trafił do szpitala.

Oszustwa w imporcie zbóż. Duża akcja KAS, przeszukali setki magazynów

Policja angażuje się w pomoc innym. Jeden z funkcjonariuszy wspiera cele charytatywne

Jak informowaliśmy, wśród policjantów zaangażowanych w pomoc innym jest nadkom. dr Marek Łuczak z policji w Szczecinie. Funkcjonariusz wydał płytę muzyczną, aby wesprzeć leczenie czteroletniego Olka. Chłopiec choruje na ostrą białaczkę limfoblastyczną typu B. Cały dochód ze sprzedaży ma zostać przekazany na leczenie chłopca, które wymaga leków, sprzętu medycznego, rehabilitacji i odpowiedniej diety. Chłopiec potrzebuje funduszy również, aby pokryć koszta dojazdów. Policjant w poprzednich latach również wspierał akcje charytatywne. Na swoim koncie ma już siedem płyt, z których pieniądze zostały przekazane dla potrzebujących.