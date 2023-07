Do zdarzenia doszło w niedzielę 2 lipca w Krakowie (woj. małopolskie, powiat krakowski). Policjanci po godzinie 9:00 zatrzymali na ul. Pasternik autobus rejsowy jadący w kierunku Katowic. Powodem reakcji funkcjonariuszy była uszkodzona przednia szyba.

Kraków. Nietrzeźwy kierowca autobusu wiózł 12 pasażerów. Został zatrzymany przez policję

Funkcjonariusze Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Krakowie poddali kierowcę autobusu badaniu na zawartość alkoholu w organizmie. Okazało się, że 58-latek miał prawie dwa promile alkoholu. Mężczyzna przewoził 12 pasażerów. Policjanci zatrzymali jego prawo jazdy i zgłosili sytuację właścicielowi firmy, który skierował innego kierowcę do prowadzenia pojazdu. Jednak autobus nie został dopuszczony do ruchu ze względu na zatrzymanie dowodu rejestracyjnego z powodu braków technicznych pojazdu.

Pijany kierowca autobusu przez swoje działania może stracić prawo jazdy nawet na 15 lat. Policja przypomina, że za prowadzenie pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości kodeks karny przewiduje także karę do 2 lat pozbawienia wolności. "Nietrzeźwi kierujący pojazdami stwarzają realne zagrożenie nie tylko dla siebie, ale także innych użytkowników dróg. Policjanci po raz kolejny apelują do kierowców, aby nie wsiadali za kierownicę pojazdu pod wpływem alkoholu" - czytamy na stronie KMP w Krakowie.

Prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości. Jakie kary obowiązują kierowców?

Zgodnie z polskim prawem, wyróżnia się dwa stany po spożyciu alkoholu:

stan "wskazujący na spożycie alkoholu" - gdy zawartość alkoholu we krwi wynosi od 0,2 do 0,5 promila lub od 0,1 mg do 0,25 mg w jednym dm sześciennym wydychanego powietrza;

stan nietrzeźwości - gdy zawartość alkoholu we krwi przekracza 0,5 promila albo prowadzi do stężenia do przekraczającego tę wartość lub gdy zawartość alkoholu w jednym dm sześciennym wydychanego powietrza przekracza 0,25 mg albo prowadzi do stężenia przekraczającego tę wartość.

W pierwszym przypadku mamy do czynienia z wykroczeniem, za które grozi areszt, grzywna do pięciu tys. zł i czasowe zatrzymanie prawa jazdy. Zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych może wynosić od pół roku do trzech lat. W przypadku zakazu trwającego powyżej roku - przed otrzymaniem zwrotu prawa jazdy osoba musi ponownie odbyć egzamin na prawo jazdy.

Za prowadzenie pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości sąd może natomiast orzec karę grzywny, ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do dwóch lat. Sąd obligatoryjnie orzeka także zakaz prowadzenia pojazdów na okres od roku do 10 lat, a w przypadku, gdy kierujący w stanie nietrzeźwości spowodował wypadek śmiertelny, zakaz może zostać nałożony dożywotnio. Dodatkowo sąd orzeka również przekazanie środków pieniężnych na rzecz organizacji społecznej lub instytucji zajmującej się pomocą ofiar wypadków drogowych.