"Rzeczpospolita" poinformowała we wtorek (4 lipca), że w sobotę w doszło do tragicznego zdarzenia z udziałem funkcjonariusza Służby Ochrony Państwa. "Funkcjonariusz był po służbie, którą w ramach delegacji pełnił w Rzeszowie" - czytamy. Mężczyzna miał zastrzelić się z broni służbowej.

Rzeszów. Nie żyje funkcjonariusz SOP, który był na delegacji. Rp.pl: Popełnił samobójstwo

Informację o samobójczej śmierci funkcjonariusza SOP potwierdził w rozmowie z "Rzeczpospolitą" płk Bogusław Piórkowski. - Nie udzielamy żadnych informacji w tej sprawie - podkreślił. Podobne stanowisko przedstawiła Prokuratura Okręgowa w Rzeszowie, która prowadzi sprawę. - Z uwagi na dobro tego postępowania nie udzielamy informacji o toczącym się postępowaniu, także tej, pod jakim kątem jest ono prowadzone - przekazał dziennikowi zastępca prokuratora okręgowego Arkadiusz Jarosz.

Zmarły oficer miał 25 lat. Jak podaje gazeta, według wstępnych ustaleń jego śmierć nie miała żadnego związku z wykonywaną służbą.

Potrzebujesz pomocy?

Jeśli w związku z myślami samobójczymi lub próbą samobójczą występuje zagrożenie życia, w celu natychmiastowej interwencji kryzysowej zadzwoń na policję pod numer 112 lub udaj się na oddział pogotowia do miejscowego szpitala psychiatrycznego.

Jeśli potrzebujesz rozmowy z psychologiem, możesz zwrócić się do Całodobowego Centrum Wsparcia pod numerem 800 70 2222. Pod telefonem, mailem i czatem dyżurują psycholodzy Fundacji ITAKA udzielający porad i kierujący dzwoniące osoby do odpowiedniej placówki pomocowej w ich regionie. Z Centrum skontaktować mogą się także bliscy osób, które wymagają pomocy. Specjaliści doradzą, co zrobić, żeby skłonić naszego bliskiego do kontaktu ze specjalistą.