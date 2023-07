Do sieci trafiło wideo, na którym widać mężczyznę, który przechodzi przez przejście dla pieszych w Łodzi na ulicy Zgierskiej. W pewnym momencie cofa się zdecydowanym krokiem. Przed nim przemyka kierowca jadący z dużą prędkością.

Łódź. Pieszy chciał przejść przez jezdnię. Przed nim przemknął kierowca. Sprawą zajęła się policja

Wideo pojawiło się w mediach społecznościowych w poniedziałek 3 lipca. Zamieściła je społeczność LDZ Zmotoryzowani Łodzianie, działająca w celu poprawy infrastruktury w Łodzi i pokazująca sytuacje, dziejące się na drogach. Kierowca, który udokumentował zdarzenie, zatrzymał się przed przejściem dla pieszych. W ostatniej chwili zarejestrował moment, kiedy pieszy cofa się, widząc rozpędzony pojazd.

Policja zajęła się sprawą kierowcy. - Po pierwsze doszło do nieustąpienia pierwszeństwa pieszemu. Ten kierowca zmusił pieszego do cofnięcia się, a tym samym nie ustąpił mu pierwszeństwa. Za to wykroczenie kierującemu grozi 1500 złotych mandatu i 15 punktów karnych - powiedziała mł. asp. Jadwiga Czyż z łódzkiej drogówki w rozmowie z TVN24. Funkcjonariuszka poinformowała, że kierowca dopuścił się także innego wykroczenia. - Drugim wykroczeniem jest wyprzedzanie przed przejściem dla pieszych. Ten kierowca wyprzedził pojazd, który nagrał zdarzenie i zatrzymał się przed przejściem. Za to wykroczenie grozi tysiąc złotych mandatu i 10 punktów karnych - poinformowała policjantka. Sporządzono notatkę ze zdarzenia, która trafi do Wydziału Wykroczeń i Przestępstw w Ruchu Drogowym Komendy Miejskiej Policji w Łodzi.

Niebezpieczeństwo dla pieszych nie tylko na jezdni

Piesi mogą znaleźć się w niebezpieczeństwie nie tylko podczas wkraczania na jezdnię. Jak informowaliśmy, w czerwcu doszło do wypadku z udziałem zaparkowanego samochodu. Pojazd stoczył się ze skarpy i potrącił 11-latka idącego chodnikiem. Według ustaleń kobieta nie zabezpieczyła auta w odpowiedni sposób. Więcej informacji o zdarzeniu znajduje się w artykule: Samochód stoczył się, gdy kierująca odprowadzała dzieci do szkoły. 11-latek w ciężkim stanie.