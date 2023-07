Kamery monitoringu w Międzyzdrojach (woj. zachodniopomorskie) zarejestrowały dwóch pijanych mężczyzn, którzy mimo swojego stanu weszli do Bałtyku. Zdarzenie mogło skończyć się tragicznie, gdyby nie szybka reakcja ratowników. W ramach przestrogi Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe opublikowało w mediach społecznościowych nagranie z tego zdarzenia.

Międzyzdroje. Mężczyźni chcieli się kąpać w Bałtyku. Byli kompletnie pijani

"Sezon kąpielowy w Międzyzdrojach rozpoczęty! Jak co roku apelujemy o rozwagę i rozsądek. Poniżej przedstawiamy Wam zdarzenie, które miało miejsce w dniu wczorajszym na plaży niestrzeżonej" - napisali w mediach społecznościowych ratownicy WOPR w Międzyzdrojach. Na dołączonym do postu kilkusekundowym nagraniu widać dwóch mężczyzn, którzy kompletnie pijani kąpią się w wodzie na brzegu morza. Jeden z nich, który na filmie początkowo siedział w wodzie, próbuje wstać. Pomaga mu drugi mężczyzna. Po chwili jednak pierwszy z nich upada do wody, a za nim twarzą w morzu ląduje kolega. Gdyby nie ratownicy, którzy w porę zainterweniowali na niestrzeżonej plaży, zdarzenie mogło zakończyć się tragicznie.

Pod filmem znalazło się kilkadziesiąt komentarzy internautów, którzy niemal jednogłośnie stwierdzili, że takie zachowanie powinno być karane wysokimi mandatami.

Dawać mandaty i nie wpuszczać na plaże

- napisał jeden z nich.

Karać, karać i jeszcze raz karać. Inaczej nic do ludzi nie dotrze

- skomentował kolejny.

Od czego rozpocząć akcję ratunkową?

"Alkohol i woda to połączenie, które może zakończyć się tragedią" - po raz kolejny podkreśliło WOPR. Ze wstępnych danych udostępnionych przez policję wynika, że od początku czerwca w polskich wodach utonęły aż 43 osoby. W jaki sposób zachować się, kiedy widzisz tonącą osobę? Jeżeli przebywasz na lądzie, w pierwszej kolejności poinformuj odpowiednie służby pod numerem 112. Następnie możesz przystąpić do próby udzielenia pomocy. Znajdź przedmiot, który będziesz mógł rzucić topiącej się osobie. Jeżeli nie masz dostępu do kół ratunkowych (te powinny znajdować się na kąpieliskach i pomostach) możesz wykorzystać np. piłkę plażową, materac, kawałek drewna, a nawet ubranie.

Jeżeli potrafisz dobrze pływać, a warunki na wodzie nie stanowią dla ciebie zagrożenia, możesz sam spróbować podpłynąć do tonącego. W tym przypadku zabierz ze sobą jeden z przedmiotów unoszących się na powierzchni wody. Do tonącej osoby musisz podpłynąć od tyłu. Jeżeli w trakcie akcji ratunkowej poszkodowany zniknie pod powierzchnią, dobrze zapamiętaj miejsce, w którym po raz ostatni się wynurzył. Pozwoli to na późniejsze podanie dokładniejszych informacji służbom. Więcej na temat pomocy tonącym znajdziesz w artykule: Pierwsza pomoc tonącemu. Rozpoznanie, zasady postępowania na lądzie i w wodzie