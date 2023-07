Zadzwonił na 112 po pomoc, "bo został pobity". Okazało się, że liczył na podwózkę do domu

Do fałszywego wezwania doszło w nocy z piątku na sobotę (30 czerwca/1 lipca). Na numer 112 zadzwonił mężczyzna, który prosił o pomoc w związku ze swoim stanem zdrowia. Twierdził, że został pobity i ma przez to problemy z oddychaniem. Policjanci potraktowali sprawę poważnie i szybko przyjechali do Woli Rębkowskiej (pow. garwoliński, województwo mazowieckie), z której dzwonił zgłaszający.

REKLAMA

Zobacz wideo Przejechaliśmy nowo otwartym tunelem pod Świną, łączącym brzegi Świnoujścia

Zadzwonił na 112. Okazało się, że zamiast pomocy potrzebował taksówki

Na miejscu wyszło na jaw, że informacje o stanie zdrowia 47-latka były zmyślone. Ratownicy medyczni, którzy przyjechali udzielić pierwszej pomocy poszkodowanemu, nie stwierdzili u niego poważnych obrażeń. Policjanci rozpoznali natomiast, że mężczyzna jest pod wpływem alkoholu. 47-latek twierdził, że boli go noga, w związku z czym żądał od służb podwiezienia pod dom. Policjanci poinformowali go o grożących mu konsekwencjach. Zgodnie z artykułem 66 kodeksu wykroczeń, który mówi o wywołaniu fałszywego alarmu, mężczyzna za swoje postępowanie odpowie przed sądem.

Medycy coraz częściej doświadczają przemocy. W Lublinie pacjent ruszył z nożem na ratownika

Bezpodstawne wezwanie służb ratunkowych. Policja poucza o konsekwencjach

"Zdarza się, że funkcjonariusze wzywani są do podjęcia interwencji zupełnie bez uzasadnienia. W tym czasie mogliby pilnować porządku w innych miejscach lub nieść pomoc naprawdę potrzebującym osobom. Każde zgłoszenie mundurowi traktują bardzo poważnie. Bywają jednak takie telefony, po których wszystkie służby ratunkowe stawiane są w stan najwyższej gotowości. Kiedy dochodzi do realizacji interwencji, okazuje się, że zgłaszający bezpodstawnie wezwał patrol. Jest to wykroczenie. Osoby, które bezpodstawnie wzywają policję, muszą liczyć się z odpowiedzialnością prawną." - pouczają funkcjonariusze z Komendy Powiatowej Policji w Garwolinie.