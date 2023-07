Feralny koncert zespołu Akcent miał miejsce w sobotę (1 lipca) we Włodawie (woj. lubelskie). Artyści zostali tam zaproszeni na obchody "Dni Włodawy". Niespodziewanie występ przerwał jeden z widzów przebywających w pobliżu sceny. Rzucał jajkami w kierunku wokalisty i całego zespołu. Sytuację uwiecznił i opublikował w internecie przypadkowy uczestnik wydarzenia.

Rzucał jajkami na koncercie Zenka Martyniuka, bo nie podobała mu się jego muzyka

Obrzucony jajkami wokalista nie krył oburzenia. - I co, mamy tego pana, panowie ochroniarze? Chcielibyśmy go poznać na scenie. Jak taki chojrak, zapraszamy na scenę tutaj. Nasz basista chciałby poznać - mówił lider zespołu Akcent. Choć osoba odpowiedzialna za całe zamieszanie zdążyła ulotnić się w tłumie, "tego pana" funkcjonariusze zidentyfikowali kilka dni później. Sprawcą nietypowego ataku okazał się być 57-letni mieszkaniec Włodawy. Mężczyzna przyznał policjantom z Komendy Powiatowej Policji we Włodawie, że obrzucił wykonawców jajkami, ponieważ nie podobała mu się ich muzyka.

Jajeczny atak na zespół Zenona Martyniuka. Winowajca ma zakaz wstępu na imprezy masowe

57-latek usłyszał zarzut zakłócenia ładu i porządku publicznego. Dobrowolnie poddał się karze grzywny i wyraził zgodę na zastosowanie środka karnego w postaci zakazu wstępu na imprezy masowe. Sprawa znajdzie swój finał w Sądzie Rejonowym we Włodawie. - Koncertów w ciągu 30-paroletniej kariery mieliśmy bardzo dużo, ale pierwszy raz mi się zdarzyło, właśnie tutaj we Włodawie, że ktoś rzucił jajkami do nas na scenę - podsumował Zenon Martyniuk. - Jeszcze nigdy wcześniej nie spotkałem się z takim czymś, a zagrałem chyba kilkanaście tysięcy koncertów - dodał wokalista.