Wiele wskazuje na to, że warszawscy kierowcy mogą odetchnąć z ulgą. Jak przekazała Komenda Stołeczna Policji w Warszawie 28 czerwca funkcjonariusze z grupy operacyjnej "Orzeł" stołecznego wydziału do walki z przestępczością samochodową z powodzeniem wyśledzili i ujęli dwóch podejrzanych o liczne kradzieże samochodów.

Zobacz wideo Grupa "Orzeł" w akcji - ujęcie szajki złodziei samochodów

Warszawa. Złodzieje samochodów na celowniku grupy "Orzeł". Ujęto podejrzanych

Mężczyźni o pseudonimach "Lala" i "Góral" wpadli w ręce funkcjonariuszy. Ich nielegalną działalnością od kilku miesięcy interesowała się grupa operacyjna "Orzeł". Mężczyźni podejrzani o kradzież nawet 10 pojazdów tygodniowo zostali ujęci na jednej z obwodnic Warszawy. Ich ofiarą padały głównie auta produkcji japońskiej i koreańskiej, które zwozili do dziupli w okolicach Wołomina. Tam samochody były rozmontowywane z myślą o sprzedaży na części. Domniemani sprawcy byli na tyle zuchwali, by kradzieży dokonywać nawet w biały dzień.

W akcji zatrzymania 38 i 49-latka, poza członkami grupy "Orzeł", udział wzięli również przedstawiciele grupy "Kobra" Komendy Rejonowej Policji na Pradze Południe, policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego KSP i Oddziału Prewencji Policji w Warszawie. Wiozący na części kolejny skradziony samochód mężczyźni wpadli w zasadzkę wcześniej przygotowaną przez śledzące ich służby. Chcąc pokonać blokadę ustawioną na drodze, podejrzani próbowali przejechać funkcjonariuszy. Zostali jednak unieszkodliwieni przez policjantów, którzy wybili szyby w ich pojeździe.

Fala kradzieży samochodów w Warszawie. Podejrzani usłyszeli już zarzuty

Podczas przeszukiwania pojazdu roboczego policja natrafiła na urządzenia służące do kradzieży samochodów i zagłuszania sygnału zamontowanych w nich lokalizatorów. Podejrzani usłyszeli po trzy zarzuty kradzieży z włamaniem do pojazdów, zostaną również pociągnięci do odpowiedzialności za niezatrzymanie się do kontroli drogowej. Do prokuratury skierowano przeciwko nim wniosek o wszczęcie śledztwa pod zarzutem czynnej napaści na policjantów. Za sprawą poparcia przez sąd wniosku złożonego przez prokuratora 38 i 49-latek zostali tymczasowo aresztowani na okres trzech miesięcy. Sprawą zajmuje się Prokuratura Rejonowa Warszawa Praga Południe.