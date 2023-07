Do niebezpiecznego zdarzenia doszło w niedzielę (2 lipca) po godzinie 14:30 na jeziorze Śniardwy (województwo warmińsko-mazurskie). Z nieznanych przyczyn na pokładzie jachtu, którym płynęły dwie osoby, pojawił się ogień. Jego załoga ewakuowała się jeszcze przed przybyciem służb ratunkowych.

Pożar jachtu na jeziorze Śniardwy. Żeglarze zdołali wyskoczyć do wody

Chcąc uciec przed płomieniami trawiącymi pokład, żeglarze wyskoczyli za burtę. Pomoc poszkodowanym zaoferowała załoga innej łodzi pływającej po tym samym akwenie. Mężczyzna i kobieta zostali bezpiecznie wyciągnięci z wody. Po dotarciu na miejsce jednostek z Mazurskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego para odmówiła pomocy medycznej, twierdząc, że nie odniosła żadnych obrażeń.

Akcja gaśnicza na wodzie. Żaglówka zatonęła pod naporem szkód spowodowanych przez ogień

Pomimo prób ugaszenia pożaru podjętych przez przybyłe do zdarzenia jednostki straży pożarnej, żaglówka zaczęła nabierać wody i częściowo zatonęła. Unoszącą się na powierzchni dziobem do góry jednostkę odholowano na ubocze, by nie stanowiła zagrożenia dla bezpieczeństwa łodzi przepływających przez szlak żeglowny. O jej dalszych losach zdecyduje właściciel.

Przyczyna pożaru nie jest na razie znana. Jak poinformował WP starszy aspirant Rafał Jackowski z Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie, żaglówka zapaliła się najprawdopodobniej od kuchenki gazowej. "Apelujemy do wszystkich, aby zachować bezpieczeństwo podczas korzystania z urządzeń elektrycznych, piecyków, butli gazowych oraz farelek szczególnie podczas pobytu na jachcie" - napisali na Facebooku ratownicy MOPR.