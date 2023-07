Wypadek samochodowy z udziałem radiowozu w Giżycku. Nie żyje 25-latek

Do zdarzenia doszło w niedzielę (2 lipca) na drodze nr 59 w stronę Rynu (województwo warmińsko-mazurskie). Kierujący samochodem osobowym na ul. Moniuszki w Giżycku (w pobliżu twierdzy Boyen) zjechał na przeciwny pas ruchu, którym poruszał się oznakowany radiowóz.

REKLAMA

Zobacz wideo Nagranie wypadku na trasie S12. Cztery osoby trafiły do szpitala

Giżycko. 25-latek uderzył w radiowóz

Samochodem, który z nieznanych przyczyn zjechał na przeciwny pas ruchu, prowadził 25-latek - przekazał dziennikarzom "Gazety Wyborczej" Rafał Jackowski z biura prasowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie. Mężczyzna uderzył w radiowóz.

Śmiertelny atak nożownika w Chełmie. Policja zatrzymała 20-latka

Wypadek w Giżycku z udziałem radiowozu. Zginął kierowca

25-letni kierowca zmarł w wyniku odniesionych obrażeń. Dwóch policjantów trafiło do szpitala. Policja z prokuratorem ustalają okoliczności i przyczyny wypadku.

Droga nr 59 (między Giżyckiem a Rynem), gdzie doszło do wypadku, była zablokowana do godziny 12, o czym informował w mediach społecznościowych burmistrz Giżycka, Wojciech Iwaszkiewicz.

Giżycko. Ojciec kazał pijanej córce donieść na siebie na policję

Projekt "Wypadki drogowe ze skutkiem śmiertelnym"

Ruszyła 5. edycja projektu pod nazwą "Wypadki drogowe ze skutkiem śmiertelnym". "Podobnie jak w latach ubiegłych, każdego dnia, przez okres wakacji, na stronie policja.pl, w mediach społecznościowych oraz na stronach administrowanych przez jednostki policji, prezentowana jest mapa Polski z liczbą wypadków drogowych ze skutkiem śmiertelnym wraz z informacją o zdarzeniu (tj. lokalizacja zdarzenia, ogólna informacja dot. liczby ofiar, rodzaju uczestnika ruchu drogowego oraz rodzaju zdarzenia) z ostatniej doby oraz od początku wakacji" - czytamy w wydanym komunikacie.

"Bieżąca aktualizacja mapy, w tym wizualizacja, ma na celu zwrócenie uwagi na skalę tragedii do jakich dochodzi na polskich drogach, skłonić do refleksji użytkowników dróg, jak również zachęcić media do dyskusji na temat bezpieczeństwa ruchu drogowego" - dodają mundurowi.