Zenek Martyniuk obrzucony jajkami. "I co, mamy tego pana? Zapraszam chojraka na scenę"

Zenon Martyniuk występował w sobotę (1 lipca) podczas Dni Włodawy (woj. lubelskie). W pewnym momencie musiał przerwać koncert. Nieznany mężczyzna zaczął rzucać w zespół jajkami. Lider disco polo nie krył swojego oburzenia.

Zenon Martyniuk: Jeszcze nigdy wcześniej nie spotkałem się z takim czymś

Incydent nagrał jeden z internautów, a następnie wideo opublikował w mediach społecznościowych. - Koncertów w ciągu 30-paroletniej kariery mieliśmy bardzo dużo, ale pierwszy raz mi się zdarzyło, właśnie tutaj we Włodawie, że ktoś rzucił jajkami do nas na scenę - stwierdził Zenon Martyniuk. - Jeszcze nigdy wcześniej nie spotkałem się z takim czymś, a zagrałem chyba kilkanaście tysięcy koncertów - dodał.

Włodawa. Obrzucił zespół jajkami. "Jak taki chojrak, zapraszamy na scenę"

- Co za wstyd - krzyczeli skonsternowani zgromadzeni pod sceną ludzie. Lider zespołu disco polo próbował zlokalizować sprawcę. - I co, mamy tego pana, panowie ochroniarze? Chcielibyśmy go poznać na scenie. Jak taki chojrak, zapraszamy na scenę tutaj. Nasz basista chciałby poznać - mówił Martyniuk. - Zawstydził się i zwiał - stwierdziła inna osoba z zespołu.

Zespół Akcent stracił humor "i w ogóle wszystko"

"Jeden pan" wytrącił z równowagi Zenona Martyniuka. Piosenkarz wyznał, że "zespół stracił humor i w ogóle wszystko, chęć do grania". - Powiem państwu szczerze. Chętnie bym zakończył i pożegnał się z państwem, ale mam umowę jakoś tam zobowiązującą i niestety, ale to będzie taki bardzo smutny koncert - przekazał ze sceny.