Tragedia pod Białą Podlaską. Wnuczek miał zaatakować dziadków nożem

O tragedii, do której doszło w piątek w Dubowie (powiat bialski, województwo lubelskie), pisze "Dziennik Wschodni". Dziennikarze potwierdzili w Prokuraturze Okręgowej w Lublinie, że tego dnia odnaleziono ciało 85-letniego mężczyzny. Rany na jego ciele wskazywały, że został kilkukrotnie dźgnięty nożem.

Wnuczek zaatakował dziadków? 74-latka w szpitalu

- Odnaleziono zwłoki 85-letniego mężczyzny, który został kilkukrotnie dźgnięty nożem, w wyniku czego zmarł na miejscu. Rany kłute zostały zadane również 74-letniej kobiecie, która trafiła do szpitala - powiedziała "Dziennikowi Wschodniemu" rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Lublinie Agnieszka Kępka. Z jej relacji wynika, że 74-letnia kobieta doznała licznych obrażeń. W związku z tym przetransportowano ją do placówki medycznej pod Warszawą śmigłowcem Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Według portalu lublin112.pl kobieta jest w ciężkim stanie i walczy o życie.

Z dotychczasowych ustaleń wynika, że to wnuczek miał brutalnie zaatakować dziadków. Wskazały na to czynności przeprowadzone na miejscu zdarzenia przez funkcjonariuszy policji i prokuratora. Został on zatrzymany, a przesłuchanie i dalsze czynności wyjaśniające mają zostać przeprowadzone jeszcze w niedzielę.

Mieszkańcy Dubowa w szoku. "Nie możemy uwierzyć"

Mieszkańcy Dubowa są w szoku po tym, co się stało. Jak wskazują, to spokojna miejscowość, w której do tej pory nie dochodziło do takich tragedii. - Nie możemy uwierzyć w to, co się stało i dlaczego do tego doszło. Do tej pory spokojnie się tu mieszkało - mówi w rozmowie ze "Słowem Podlasia" jeden z mieszkańców miejscowości, który poprosił o anonimowość.