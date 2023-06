Funkcjonariusze Wydziału Kryminalnego Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu zatrzymali kierowcę przewożącego pasażerów "na aplikację". Zdaniem policjantów 24-latek zgwałcił jedną ze swoich klientek. Podkreślono, że śledztwa dotyczące tego rodzaju przestępstw są trudne, jednak funkcjonariusze wykonali "intensywną pracę", która umożliwiła aresztowanie kierowcy.

Zobacz wideo Policjanci z Wrocławia zatrzymali kierowcę podejrzanego o gwałt

Wrocław. Kierowca przewożący pasażerów "na aplikację" zgwałcił 30-latkę, która z nim podróżowała

Do zatrzymania doszło 26 czerwca. Mieszkaniec powiatu wrocławskiego przebywał wówczas w Płocku. Jego odnalezienie było zwieńczeniem kilkutygodniowej pracy śledczych. Jak stwierdziła st. asp. Aleksandra Freus z Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu, "determinacja oraz sprawnie przeprowadzone czynności realizacyjne doprowadziły do tego, że mężczyzna przebywa już w areszcie śledczym".

Śledczy uważają, że w listopadzie ubiegłego roku kierowca zaatakował i zgwałcił 30-latkę, która korzystała z usługi przewozu osób "na aplikację" świadczonej przez mężczyznę. Z informacji podanych przez policję wynika, że do przestępstwa doszło na poboczu jednej z dróg powiatu wrocławskiego.

Wrocław. 24-letni kierowca podejrzany o gwałt trafił do aresztu. Grozi mu 12 lat więzienia

Prokuratura Wrocław-Śródmieście przedstawiła mężczyźnie zarzuty m.in. dotyczące zgwałcenia kobiety i wystąpiła do sądu z wnioskiem o aresztowanie 24-latka. Ponieważ sąd przychylił się do tego wniosku, mieszkaniec powiatu wrocławskiego trafił na trzy miesiące do aresztu. Za przestępstwo, o którego popełnienie mężczyzna jest podejrzany, grozi do 12 lat pozbawienia wolności.