Od soboty 1 lipca nastąpi ważna zmiana dla klientów niektórych sklepów. W Krakowie zaczną obowiązywać ograniczenia dotyczące sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży. Prohibicja ma obowiązywać w godzinach nocnych.

Kraków. Od soboty zacznie obowiązywać nocna prohibicja

Zakaz sprzedaży alkoholu będzie obowiązywał we wszystkich dzielnicach Krakowa, od północy do godziny 5:30 rano. Ograniczenia dotyczą sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży. Oznacza to, że nie będzie możliwości kupienia alkoholu w sklepach spożywczych, supermarketach, hipermarketach, na stacjach benzynowych i w sklepach monopolowych. Prohibicja obejmie również sklepy z produktami specjalistycznymi, takie jak sklepy winiarskie, domy handlowe, sklepy dyskontowe i punkty sprzedaży detalicznej przy hurtowniach. Naruszenie zakazu będzie stanowić przestępstwo, za które karę precyzują przepisy ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 165 ze zm.). Miejscami, w których nadal będzie można kupić i spożywać alkohol, są lokale takie jak restauracje i bary.

Kraków. Radni wprowadzili zakaz sprzedaży alkoholu. Powodem skargi mieszkańców

Wydział Spraw Administracyjnych Urzędu Miasta Krakowa informował, że 25 maja 2023 r. w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego została ogłoszona treść uchwały nr CX/2970/23 Rady Miasta Krakowa z dnia 17 maja 2023 r. w sprawie wprowadzenia na terenie Gminy Miejskiej Kraków ograniczeń w godzinach nocnej sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży. Jak informuje RMF24, radni, którzy poparli dokument i argumentowali swoją decyzję skargami mieszkańców, których spokój był zakłócany przez nietrzeźwych klientów sklepów i turystów. Problem miał być nasilony szczególnie w centrum Krakowa. Przeciwnicy i przedsiębiorcy twierdzili, że małe sklepy utrzymują się dzięki sprzedaży alkoholu i obawiali się strat. Nocna prohibicja obowiązuje w Polsce w miastach takich jak Katowice, Wrocław, Zakopane i Poznań.