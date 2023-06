Według doniesień "Faktu" Rafał W. przepraszał i próbował się tłumaczyć podczas rozprawy w sądzie. Chciał nawet się rozebrać, by pokazać wytatuowaną na ciele rodzinę. Twierdził, że kocha dzieci i żonę, a teściowa sama podniosła nóż. Sąd dobitnie uargumentował swoją decyzję skazania go na karę dożywocia, wskazując na konkretne czyny, których dopuścił się Rafał W.

Śląsk. Sąd skazał Rafała W. za morderstwo teściowej. "Adekwatna dla niego byłaby kara śmierci"

- Trzeba pana wyeliminować ze społeczeństwa i to na jak najdłużej. Jest pan człowiekiem ekstremalnie niebezpiecznym, mściwym. Usiłował pan zabić najpierw swoją żonę, a gdy to się nie udało, zabił pan teściową - powiedział sędzia Radosław Chodorowski, skazując Rafała W. na karę dożywocia, jak informuje "Fakt". Ponadto skazany musi zapłacić 100 tys. zł odszkodowania żonie, która chciała się z nim rozstać.

- Dzieci dla pana nic nie znaczą, tylko wódka i alkohol. Jeżeli by pan szybko wyszedł z zakładu karnego, mógłby pan żonę zabić - mówił sędzia Chodorowski, którego cytuje "Fakt". I oznajmił, że wcześniejsze kary niczego nie nauczyły oskarżonego, a nawet rozzuchwaliły sprawcę, dlatego kara dożywocia będzie adekwatna do czynu morderstwa. O taki wymiar kary wnioskował prokurator i pełnomocnik żony. - Adekwatna dla niego byłaby kara śmierci za to, co zrobił mamie, dzieciom i mnie. Ale takiej nie dostanie. Dożywocie pozwoli nam w miarę bezpiecznie funkcjonować - oznajmiła Justyna W.

Morderstwo na Śląsku. Zabił teściową po wyjściu z więzienia. Żonie i dziecku udało się uciec

Rafał W. 6 października 2022 roku opuścił zakład karny w Strzelcach Opolskich i tego samego dnia zamordował swoją teściową. Jego celem miała być żona, która złożyła pozew o rozwód. Według doniesień portalu Myszków NaszeMiasto napastnik znęcał się fizycznie oraz psychicznie nad małżonką i dzieckiem. 6 października Rafał W. włamał się do domu w Irządzach (Śląsk, powiat zawierciański) za pomocą łomu (żona nie otworzyła mu drzwi, bo się go bała), był pod wpływem alkoholu. Odłamki szkła zraniły jego 3-letnie dziecko. Kiedy wszedł do domu, pastwił się nad żoną, która zdołała uciec z dziećmi do sąsiadów, W domu została jedynie 70-letnia teściowa poruszająca się o lasce. Mężczyzna zadał seniorce cztery ciosy nożem, którego ostrze miało 14 cm i poderżnął jej gardło. Po przyjeździe policji groził funkcjonariuszom, że ich pozabija. Zdarzenie zarejestrowały kamery, zainstalowane przez żonę sprawcy, która bała się agresora.