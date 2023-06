Do zdarzenia doszło 23 czerwca na boisku sportowym w Jasionce (woj. podkarpackie). To tam czas wolny spędzał 14-letni chłopiec ze swoimi rówieśnikami, kiedy w okolicę sportowego obiektu podjechały dwa samochody. Z pojazdów wysiadła grupa zamaskowanych mężczyzn, którzy mieli wtargnąć na boisko.

REKLAMA

Zobacz wideo Rzeszów. Zlikwidowano kanał przerzutowy broni, amunicji i narkotyków do Szwecji. Zatrzymano 7 osób

Jasionka. Pseudokibic miał zaatakować 14-latka

Jeden z zamaskowanych intruzów zaczął niespodziewanie atakować 14-latka. Kiedy chłopak się przewrócił, mężczyzna zaczął go dodatkowo kopać. W pewnym momencie zdarł z niego koszulkę jednego z rzeszowskich klubów sportowych. Następnie wszyscy mężczyźni wsiedli z powrotem do samochodów i odjechali. Jeden z obecnych na boisku kolegów pobitego chłopca powiadomił rodziców 14-latka. Ci natychmiast przyjechali na miejsce. Kiedy upewnili się, że obrażenia nastolatka nie są groźne, matka chłopca złożyła zawiadomienie na policję. Funkcjonariuszom zgłosiła pobicie oraz kradzież koszulki o wartości 50 złotych.

Oszustwa w imporcie zbóż. Duża akcja KAS, przeszukali setki magazynów

Napastnikowi może grozić nawet do 12 lat pozbawienia wolności

- Zawiadomieni o zdarzeniu funkcjonariusze z wydziału do zwalczania przestępczości pseudokibiców rzeszowskiej komendy, przystąpili do wyjaśniania okoliczności sprawy i ustalania sprawcy. Wynikiem ich pracy było zatrzymanie mężczyzny, który mógł brać udział w tym zdarzeniu - przekazała podkarpacka policja w oficjalnym komunikacie. Jak się okazało, podejrzewanym mężczyzną był niewiele starszy od ofiary 19-letni mieszkaniec powiatu rzeszowskiego. Funkcjonariusze poinformowali także, że 19-latek to sympatyk przeciwnej drużyny piłkarskiej.

Sprawa została przekazana do Prokuratury Rejonowej w Rzeszowie. Podejrzany został przesłuchany przez prokuratora, który objął go policyjnym dozorem. Dodatkowo na 19-latka nałożono zakaz zbliżania się oraz kontaktowania z poszkodowanym. Za przestępstwo rozboju młodemu mężczyźnie może grozić nawet do 12 lat pozbawienia wolności.