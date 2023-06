Szokujące znalezisko we Wrocławiu. Szczeniaki w kartonowych pudłach porzucone w krzakach

Porzucone zwierzęta zostały znalezione przez przypadkowych przechodniów w ubiegłą niedzielę wieczorem (25 czerwca) na osiedlu Brochów we Wrocławiu (województwo dolnośląskie). Zgłoszenie przyjął dyżurujący kierowca pogotowia dla bezdomnych zwierząt.

"Co można znaleźć w krzakach?". Schronisko odpowiada: Szczeniaki

Szczeniaki stłoczono w dwóch kartonowych pudłach, zaklejono taśmą, a następnie wyrzucono w pobliskie krzaki służące za dzikie wysypisko śmieci. Porzuconym pośród niechcianego sprzętu AGD i innych odpadów maluchom groziło przegrzanie. - W tych kartonach było bardzo gorąco. Był to bardzo gorący dzień. I, mimo że był to wieczór, to naprawdę w środku panował upał. Szczeniakom nic się nie stało. Były bardzo zgrzane, natomiast na szczęście przeżyły - mówiła Aleksandra Cukier, rzeczniczka Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt we Wrocławiu w rozmowie z RMF 24.

W sumie na dzikim wysypisku znaleziono aż siedem nierasowych piesków. Pracownicy schroniska oszacowali ich wiek na nieco ponad cztery miesiące. Nowi podopieczni Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt we Wrocławiu w pierwszej kolejności przejdą kwarantannę, by następnie trafić do adopcji.

Porzucenie szczeniąt we Wrocławiu. Schronisko prosi o pomoc i poszukuje sprawcy

Schronisko apeluje o wsparcie poszkodowanych szczeniąt zakupem dobrej jakości karmy. Mile widziane są również wpłaty na konto ośrodka czy realna adopcja zwierzaka. Na razie nie wiadomo kto ponosi odpowiedzialność za porzucenie małych piesków. - W pobliżu miejsca, gdzie zostawiono kartony ze szczeniętami, nie było monitoringu. Gdyby ktoś miał jakiekolwiek informacje, jeśli skojarzyłby te zwierzaki ze zdjęcia, to może się do nas zgłosić. My oczywiście gwarantujemy anonimowość i fajnie byłoby tę sprawę doprowadzić do końca - podkreśliła rzeczniczka placówki.