Sprawa dotyczy mieszkańca Lubina (woj. dolnośląskie), 34-letniego Bartosza Sokołowskiego. Mężczyzna zmarł w sierpniu 2021 roku po policyjnej interwencji. Dla zachowania transparentności śledztwo prowadzi prokuratura z Łodzi i ze Szczecina.

Prokuratura: Kluczowa jest ekspertyza biegłych z zakresu medycyny sądowej

Jak przekazał w czwartek (29 czerwca) TVN24 Krzysztof Kopania, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Łodzi, śledczy badają okoliczności zdarzenia, a przede wszystkim szukają odpowiedzi na pytanie, czy do śmierci Bartosza przyczynili się policjanci. - Kluczowa jest ekspertyza biegłych z zakresu medycyny sądowej, którym prokurator powierzył w szczególności zadanie stwierdzenia, jaka była przyczyna i mechanizm śmierci, w którym dokładnie momencie ona nastąpiła - przekazał prok. Kopania. - Co prawda otrzymaliśmy opinię z zakresu ratownictwa, niemniej zaznaczyli oni, że wyciąganie ostatecznych, miarodajnych wniosków możliwe będzie po zapoznaniu się z końcową opinią ekspertów z Zakładu Medycyny Sądowej we Wrocławiu - dodał.

Przypomnijmy, 6 sierpnia 2021 r. na komendę w Lubinie zadzwoniła kobieta. Zgłosiła, że jej syn prawdopodobnie jest pod wpływem narkotyków, stoi przed blokiem i rzuca kamieniami w okno. Chwilę później funkcjonariusze przyjechali pod wskazany adres. Przebieg interwencji nagrali sąsiedzi, a materiał trafił do sieci. Na filmie widać, jak mundurowi próbowali obezwładnić leżącego na ziemi mężczyznę, a następnie przenieść do radiowozu - nieudolnie. Bartosz w pewnym momencie prawdopodobnie stracił przytomność. Policjanci utrzymują, że wezwali karetkę i przekazali 34-latka, który miał zachowane funkcje życiowe, ratownikom.

- Pan generał [Jarosław Szymczyk - red.] mówił tylko o tym, co widział na filmie [z interwencji policji - red.], i o tym, co robił Bartek. Nic nie mówił natomiast o policjantach, co robili oni. Dla mnie - po zobaczeniu tego filmu - to było zwykłe morderstwo. Syn raz był nieprzytomny, cuciło się go, siadali znowu na niego, charczał. Przecież można było go skuć i zabezpieczyć, gdy stracił przytomność po raz pierwszy - mówił w trakcie posiedzenia komisji spraw wewnętrznych Bogdan Sokołowski, ojciec zmarłego Bartosza. - Dla mnie to było zwykłe morderstwo. Żaden z policjantów nie podjął reanimacji. Na filmie też widać, że Bartek praktycznie się nie ruszał, a policjant przerzucał jego głowę w jedną i drugą stronę - dodał.