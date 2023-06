Radiowóz zawisł na schodach przed blokiem w Nysie. Policjantka ukarana [WIDEO]

Do niecodziennego incydentu doszło w okolicach godziny 17 w środę 28 czerwca na osiedlu Podzamcze w Nysie (województwo opolskie). Siedząca za kierownicą policjantka najpierw wjechała pod zakaz ruchu na chodnik, po czym radiowóz spadł z jednego ze stopni i "zawiesił się" między schodami.

REKLAMA

Zobacz wideo Nagranie wypadku na trasie S12. Cztery osoby trafiły do szpitala

"Powiesiła" radiowóz na osiedlowych schodach. Funkcjonariuszka z Nysy ukarana dwoma mandatami

31-letnia kierowczyni pojazdu specjalnego została ukarana dwoma mandatami, których koszt wyniósł razem 120 zł. Pierwszy z nich, wystawiony na kwotę 100 zł, odnosi się do niestosowania się do znaku zakaz ruchu w obu kierunkach. Drugi obligujący do zapłaty kary wysokości 20 zł ma związek z najechaniem na przeszkodę.

W trakcie jazdy po chodniku funkcjonariuszka była na służbie, nie brała jednak udziału w pościgu, który mógłby wyjaśniać nieprzepisową jazdę. Nagranie przedstawiające moment zaklinowania się radiowozu na osiedlowych schodach pojawiło się na facebookowym profilu "Nowiny Nyskie". Pojazd policyjny zostanie poddany oględzinom w związku z jego ewentualnymi uszkodzeniami.

Arena zasilana słońcem, murawa podlewana deszczówką. Powstaje pierwszy w Polsce "zielony stadion"

Samochodem po schodach. Motyw powraca co jakiś czas do mediów

Jak się okazuje, wjeżdżanie pojazdem na schody przeznaczone do ruchu pieszych nie jest niespotykanym zjawiskiem. Kierowcy zapędzają się na nie, gdy ślepo słuchają nawigacji, zagapiają się bądź celowo próbują skrócić sobie trasę. W styczniu 2022 roku w incydencie tego typu brał udział Grzegorz Małkus, radny z ramienia Prawa i Sprawiedliwości. Polityk przez pomyłkę zjechał na schody prowadzące do jednego z parków w Kielcach.