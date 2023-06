Do zdarzenia doszło 23 czerwca w Wielkim Komorsku (woj. kujawsko-pomorskie). Kiedy policjanci z komisariatu w Nowem patrolowali ulice, ich wątpliwości wzbudził kierowca, który "w podejrzany" sposób prowadził samochód. "Jechał autem z niewielką prędkością, niepewnie wykonywał manewry na drodze, a na widok radiowozu zatrzymał się" - czytamy w komunikacie.

Wielki Komorsk. Kierowca był dotkliwie pogryziony przez osy

Okazało się, że powodem "podejrzanej" jazdy był pogarszający się stan zdrowia kierowcy. Podczas pracy na świeżym powietrzu otworzył pojemnik z używaną odzieżą, by wyjąć z niego ubrania. Przypadkowo naruszył gniazdo os. "Posiadał liczne ślady ugryzień na szyi, a jego kończyny były już opuchnięte. Oświadczył również, że jest uczulony na jad tych owadów" - czytamy w komunikacie policji. Mężczyzna wsiadł do samochodu i starał się dotrzeć do lekarza.

Mężczyzna wymagał pomocy medycznej. Policjanci szybko zareagowali

48-letni mieszkaniec powiatu tczewskiego wymagał natychmiastowej pomocy medycznej. Jego stan pogarszał się z każdą minutą. Mężczyzna miał trudności z mówieniem i chodzeniem. "Funkcjonariusze zabezpieczyli samochód mężczyzny i szybko przewieźli go radiowozem do najbliższego ośrodka zdrowia" - czytamy w komunikacie.

Dzięki interwencji policji kierowca na czas trafił pod opiekę lekarzy. Jego życiu nie zagraża już niebezpieczeństwo. Mundurowi powiadomili również o niebezpieczeństwie funkcjonariuszy miejscowej Ochotniczej Straży Pożarnej, którzy usunęli zagrożenie [gniazdo os z pojemnika na używaną odzież -red.]" - podają w komunikacie.