Zwłoki mężczyzny zostały znalezione 28 czerwca na schodach prowadzących do domu pogrzebowego w warszawskiej dzielnicy Ochota. Ciało znaleźli mieszkańcy i powiadomili służby.

Warszawa. Przed zakładem pogrzebowym znaleziono zwłoki mężczyzny

Mieszkańcy warszawskiej Ochoty znaleźli zwłoki na rogu ulic Banacha i Wolnej Wszechnicy. Według świadków ciało mężczyzny leżało na schodach przed zakładem pogrzebowym. Najprawdopodobniej doszło tam do tragicznego wypadku.

Mężczyzna mógł spaść z jednego z pięter lub z dachu budynku. "Na miejscu przez kilka godzin pracowali policyjni technicy pod nadzorem prokuratora, zaś policja ze względu na charakter zdarzenia nie podaje żadnych szczegółów" - poinformował w mediach społecznościowych Miejski Reporter. Obecnie nie ustalono, jakie były okoliczności zdarzenia.

Potrzebujesz pomocy?

Jeśli w związku z myślami samobójczymi lub próbą samobójczą występuje zagrożenie życia, w celu natychmiastowej interwencji kryzysowej zadzwoń na policję pod numer 112 lub udaj się na oddział pogotowia do miejscowego szpitala psychiatrycznego.

Jeśli potrzebujesz rozmowy z psychologiem, możesz zwrócić się do Całodobowego Centrum Wsparcia pod numerem 800 70 2222. Pod telefonem, mailem i czatem dyżurują psycholodzy Fundacji ITAKA, którzy udzielają porad i kierując dzwoniące osoby do odpowiedniej placówki pomocowej w ich regionie. Z Centrum skontaktować mogą się także bliscy osób, które wymagają pomocy. Specjaliści doradzą, co zrobić, żeby skłonić naszego bliskiego do kontaktu ze specjalistą.