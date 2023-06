Sąd w Ciechanowie, który miał w czwartek (29 czerwca) przyjrzeć się sprawie umorzenia przez tamtejszą prokuraturę postępowania w sprawie byłego dyrektora ciechanowskiej delegatury mazowieckiego kuratorium oświaty, prawomocnie umorzył to postępowanie, informuje tvn24.pl. "Umarzając sprawę, prokuratura uznała, że treści wysyłane przez Zawiślińskiego mają charakter memiczny" - pisało TVN24, który sprawę b.dyrektora delegatury opisuje od grudnia 2022 r. Jego podwładni dostawali od niego w godzinach pracy treści o charakterze pornograficznym.

REKLAMA

Zobacz wideo Czy Donald Trump płacił gwiazdom porno za milczenie? Kolejna aktorka mówi o kontaktach z prezydentem

Ciechanów. Były dyrektor delegatury kuratorium wysyłał pracownikom pornograficzne zdjęcia?

Jacek Zawiśliński od 2014 roku był radnym PiS. Gdy w 2016 roku został dyrektorem delegatury kuratorium w Ciechanowie, złożył mandat radnego. Po materiale w TVN24 Justyny Sucheckiej i Igi Dzieciuchowicz w grudniu 2022 r., w której dziennikarki ujawniły obyczaje dyrektora, Zawiśliński został zawieszony. Ale gdy prokuratura umorzyła postępowanie w jego sprawie, został wizytatorem monitorującym szkoły, informowało w marcu 2023 r. tvn24.pl. Co ustaliły dziennikarki o treściach wysyłanych przez Zawiślińskiego do podwładnych w godzinach pracy?

"Wśród zdjęć są na przykład takie, na których widać nagie, związane kobiety, które wiszą przywiązane do belki głową w dół. Widać ich narządy intymne. Na innych zdjęciach widać nagie kobiety w wyzywających pozach, również widać ich narządy intymne. Jest też filmik, na którym nagie dziecko bawi się genitaliami albo zdjęcie innego nagiego dziecka z wklejonym w miejsce genitaliów penisem dorosłego mężczyzny. Jeden z pracowników otrzymał takich zdjęć od dyrektora sto" - pisze stacja. Pracowników miał określać m.in. jako "nawiedzoną", "matkę generalną", "miękkiego", "śmierdziela", "murenę", "ADHD" czy "wielką stopę". Były też wulgarne przezwiska bazujące na nazwiskach podwładnych.

Wstrząsające informacje o domniemanym zabójcy 27-latki w Grecji

Pracownicy mieli od Zawiślińskiego słyszeć także wulgaryzmy. "Były już dyrektor delegatury kuratorium w Ciechanowie Jacek Zawiśliński miał mówić: 'Nalej mi czarnej cipuleńki' albo 'To jest proste jak je…nie dzieci'. Pracowników nazywał obraźliwie" - czytamy.

Pracownicy delegatury kuratorium w Ciechanowie nim dotarli do mediów ze skargami na zachowanie swojego szefa, alarmowali inne instytucje i lokalnych polityków PiS. W listopadzie ubiegłego roku Kuratorium Oświaty w Warszawie powołało komisję antymobbingową, która miała wyjaśnić oskarżenia części pracowników.

Sam Zawiśliński wysłał oświadczenie do TVN24, w którym podkreślił, że "w żaden sposób nie zachowywał się niewłaściwie wobec pracowników zatrudnionych w Delegaturze w Ciechanowie Kuratorium Oświaty w Warszawie". "Pracowników zawsze traktowałem równo, nigdy nikogo nie faworyzowałem, nie dopuściłem się również mobbingu. Nie dochodziło z mojej strony do zachowań, które miały polegać na ośmieszaniu pracowników, kierowaniu niestosownych wypowiedzi lub przesyłaniu pracownikom zdjęć i filmików o zabarwieniu erotycznym oraz mogących obrazić czyjeś poglądy lub uczucia" - zapewniał.

Prokuratura Rejonowa w Ciechanowie badała sprawę Zawiślińskiego. "Nie doszło do przestępstwa"

"Wyborcza" rozmawiała o tej sprawie z prokuratorem rejonowym Przemysławem Bońkowskim, który przyznał, że od listopada ubiegłego roku prokuratura otrzymywała anonimy z różnych instytucji. "Publiczne rozsyłanie treści o charakterze pornograficznym, mobbing, uporczywe nękanie w związku z wykonywaną pracą - pod takim kątem badała sprawę Prokuratura Rejonowa w Ciechanowie" - pisała gazeta i cytowała prok. Bońkowskiego, który przyznał, że prokuratura doszła do wniosku, że "czyny nie wyczerpywały znamion czynu zabronionego".

- Przesłuchaliśmy sporo osób. Część uważała się za pokrzywdzone, a część nie. (...) Osobiście powiem, że gdyby mi się nie podobały tego typu wiadomości, gdyby mnie nie bawiły, zasygnalizowałbym to nadawcy - powiedział i dodał: - Część zachowań, które według pokrzywdzonych mogły stanowić element mobbingu, z naszego punktu widzenia również wchodziła w zakres kompetencji przełożonego w pracy. Opisywane odzywki do pracowników w opinii prok. Bońkowskiego również nie stanowiły przestępstwa. - Raczej mogły podchodzić pod postępowanie dyscyplinarne wobec danego pracownika. A to już nie rola prokuratury - stwierdził.

Lubin. Ksiądz Grzegorz O. odpowie za posiadanie dziecięcej pornografii

Iga Dzieciuchowicz z TVN24 zadzwoniła do prokuratora Bońkowskiego i zapytała, czy podtrzymuje słowa cytowane w gazecie. - Decyzja nie jest prawomocna. My uważamy, i ja to podtrzymuję, że tutaj nie doszło do przestępstwa rozpowszechniania pornografii. Jest to ohydne, niesmaczne, osobom na pewnych stanowiskach po prostu pewnych rzeczy nie wypada i powinien się zająć tą sprawą przełożony w zakresie, w jakim to stanowi delikt dyscyplinarny. Ewentualnie jeśli pracownicy czują się w jakiś sposób prześladowani w zakresie prawa pracy - tłumaczył jej prokurator.