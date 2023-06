W okolicach Szczytna (woj. warmińsko-mazurskie) znajduje się obszar nazywany "Malediwami Mazur". Sformułowanie to ma podkreślać ogromny potencjał turystyczny terenów w pobliżu jeziora Świętajno. Obecnie wielu mieszkańców Polski przyjeżdża na Warmię i Mazury, aby korzystać z uroków tamtejszych jezior. Wkrótce jednak może się to zmienić, ponieważ mazurskie akweny, takie jak jezioro Świętajno, gwałtowanie wysychają. Susza stwarza również poważne problemy z zaopatrzeniem w wodę, czego doświadczają m.in. mieszkańcy powiatu szczycieńskiego.

Jezioro Świętajno wysycha. "Boję się, że jak mój synek skończy 30 lat, to tego jeziora już nie będzie"

Osoby mieszkające w pobliżu jeziora Świętajno obawiają się, że jeśli jezioro będzie wysychać tak szybko, jak dotychczas, to za kilka lat akwen może całkowicie zniknąć. Zwróciła na to uwagę Agata Wojdak, która prowadzi pensjonat w miejscowości Narty.

- Woda bardzo opada, w tym roku jezioro cofnęło się o około dziesięć metrów. Pięć lat temu kupiliśmy tu gospodarstwo i otworzyliśmy pensjonat. Boję się, że jak mój synek Oliwier skończy 30 lat, to tego jeziora już nie będzie. Zaczęliśmy zbierać podpisy do Wód Polskich z prośbą o interwencję, ale nie ma żadnej odpowiedzi - powiedziała pani Agata w rozmowie z "Faktem".

Wody Polskie tłumaczą, że jezioro Świętajno kurczy się głównie z powodu suszy hydrologicznej

Wody Polskie to instytucja nadzorowana przez ministra właściwego do spraw gospodarki wodnej. Choć spółka nie przeprowadziła badań wykazujących przyczyny ubytku wody w jeziorze Świętajno, jej przedstawicielka zapewnia, że Wody Polskie zdają sobie sprawę z istnienia problemu.

- Obniżanie poziomu lustra wody akwenów spowodowane jest przede wszystkim suszą hydrologiczną. Jezioro Świętajno w miejscowości Narty nie posiada dopływów umożliwiających zasilanie tego akwenu ani odpływu. Należy wziąć też pod uwagę, iż przy panujących wysokich temperaturach jest przewaga parowania nad zasilaniem - stwierdziła rzeczniczka Wód Polskich Joanna Szerenos-Pawilcz.

Mieszkańcy Warmii i Mazur borykają się z suszą. Wójt Szczytna: Trzeba przetrwać i oszczędzać wodę

Susza to problem nie tylko turystów odwiedzających Warmię i Mazury, ale przede wszystkim osób mieszkających na tych terenach. "Tygodnik Szczytno" przekazał, że członkowie lokalnej społeczności "zmagają się z poważnymi problemami zaopatrzenia w wodę". Sławomir Wojciechowski, wójt gminy Szczytno, potwierdził, że obawy mieszkańców są zasadne.

- Problem znamy. Składa się na niego kilka czynników. Trwają remonty naszych czterech stacji uzdatniania wody w Szymanach, Wawrochach, Olszynach i Kamionku (miejscowości w powiecie szczycieńskim - red.). Dodatkowo panuje ogromna susza. W tej sytuacji ważne jest racjonalne gospodarowanie wodą. Jeśli napełniamy baseny, podlewamy ogrody czy schładzamy betonowe płyty na podwórku, a tak się dzieje, to ciśnienie wody spada w kranach. Zużycie jest ogromne. Trzeba ten czas przetrwać i oszczędzać wodę. To jedyne rozwiązanie - powiedział Sławomir Wojciechowski.