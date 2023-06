W Gdańsku policjanci zatrzymali 45-latkę, obywatelkę Rumunii, której przedstawiono zarzut znęcania się nad zwierzęciem. Trafiła do policyjnego aresztu po interwencji straży miejskiej, która otrzymała zgłoszenie w sprawie kobiety stosującej przemoc wobec szczeniaka. Pies z objawami wyczerpania trafił do lecznicy weterynaryjnej.

Gdańsk. 45-latka znęcała się nad swoim psem? "Szczeniak od dłuższego czasu nie dostawał wody i jedzenia"

26 czerwca straż miejska została zawiadomiona przez osoby przebywające na Wyspie Spichrzów, że na ulicy Chmielnej kobieta - jak czytamy w policyjny komunikacie - "rzuciła psem o ławkę i kopnęła go". Z relacji przedstawionej przez gdańską straż miejską na Facebooku wynika, że szczeniak "od dłuższego czasu nie dostawał wody i jedzenia".

Kobieta, zapytana o przyczynę swojego postępowania, nie potrafiła wytłumaczyć, dlaczego doprowadziła szczeniaka do tak złego stanu. Funkcjonariusze straży miejskiej przypuszczają, że 45-latka mogła wykorzystywać swojego psa podczas żebrania.

Gdańsk. Szczeniak trafił do schroniska. Jego opiekunce grożą 3 lata więzienia za znęcanie się

Strażnicy miejscy próbowali podać psu wodę i karmę, jednak zwierzę nie reagowało. Szczeniak cały czas spał na ręce jednego z funkcjonariuszy. Zwierzę zostało odebrano właścicielce i przewiezione do lecznicy weterynaryjnej. Następnie psa umieszczono w schronisku dla bezdomnych zwierząt.

45-letnia obywatelka Rumunii, która nie posiada stałego miejsca zamieszkania, trafiła do policyjnego aresztu. Kobieta usłyszała zarzut znęcania się nad zwierzęciem. Za to przestępstwo grozi do trzech lat pozbawienia wolności.