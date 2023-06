Lokalne media informują o serii napadów, do których doszło w ostatnim czasie w Gnieźnie (woj. wielkopolskie). Ofiarami sprawców są osoby nastolatkowie. Niepokojącym faktem jest podobieństwo zachodzące między tymi wydarzeniami. O sprawie poinformował portal moje-gniezno.pl.

Gniezno. Seria napadów na nastolatków. Według ustaleń jest dwóch napastników

Od soboty 24 czerwca doszło do trzech napadów na nastolatków o charakterze rozbójniczym. W pierwszych dwóch ucierpiały dwie osoby, które zaatakowano w rejonie ul. Sobieskiego i parku miejskiego. Według ustaleń za napady odpowiedzialni są dwaj sprawcy, którzy podbiegają do nastolatków, biją swoje ofiary i zabierają im telefony. Po czym napastnicy uciekają z miejsca zdarzenia. Ostatni napad miał miejsce przy ul. Wrzesińskiej we wtorek (27 czerwca). Agresorzy zaatakowali młodego chłopaka, idącego z dziewczyną. Nastolatka nie odniosła obrażeń.

Policja apeluje do świadków zdarzenia. Co zrobić w przypadku napadu?

Sprawą zajmuje się policja. Funkcjonariusze apelują do świadków, aby zgłaszali się do Komendy Powiatowej Policji w Gnieźnie. Istotna jest każda informacja, która może pomóc w ustaleniu sprawców napadów. Napastnicy zagrażają bezpieczeństwu młodych osób i przechodniów. Mundurowi zapewniają, że osoby, które pomogą w śledztwie, pozostaną anonimowe.

Policja informuje, że napad to występek (czyn zabroniony), za który grozi kara pozbawienia wolności od 2 do 12 lat, w zależności od stopnia szkodliwości oraz użycia niebezpiecznego narzędzia np. noża, broni palnej. Co robić, gdy jest się ofiarą napadu? Przede wszystkim nie wpadaj w panikę, postaraj się myśleć trzeźwo. W przypadku ataku analizuj, czy jesteś w stanie go odeprzeć, czy musisz jak najszybciej uciekać. Postaraj się zapamiętać jak najwięcej cech charakterystycznych napastnika. Jeśli atak wystąpi na ulicy, graj na zwłokę, aby znaleźć drogę ucieczki. "Gdy nie masz drogi odwrotu, alarmuj otoczenie. Krzycz, wzywając jakiejkolwiek pomocy np.: 'Pali się!' bo wtedy kogoś to zainteresuje. Jeśli zostaniesz zaatakowany, masz prawo się bronić. Użyj czegokolwiek, aby ten atak odeprzeć: parasolki, obcasa buta, lakieru w sprayu, kluczy itp. Gdy walczysz o swoje zdrowie lub życie, twoje prawo do samoobrony jest bardzo szerokie. W przypadku, gdy atak napastnika się udał, natychmiast udaj się do najbliższego Komisariatu Policji. Pamiętaj, że im dłużej będziesz zwlekać, tym trudniej będzie złapać sprawcę. Pomyśl, że może on napadać na inne osoby. Jeśli nie możesz przyjść, zadzwoń. Funkcjonariusze przyjadą do ciebie" - czytamy na stronie policji.