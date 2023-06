Dojazd na Open'era utrudniony? Wszystko przez protest. Rodzice nie chcą lekcji "na trzy zmiany"

Od nowego roku szkolnego w jednej ze szkół podstawowych w gminie Kosakowo pod Gdynią (woj. pomorskie, pow. pucki) z dużym prawdopodobieństwem lekcje będą trwać od godz. 7.00 do 19.30. Rodzice uczniów kategorycznie sprzeciwiają się wprowadzonym zmianom i zamierzają zorganizować protest, który może zakłócić dojazd na festiwal Open'er.

Gdynia. Rodzice nie godzą się na lekcje w systemie "trzyzmianowym"

W gminie są obecnie cztery podstawówki, do których uczęszcza ponad 2 tys. uczniów. Jedna z placówek znajduje się w Pogórzu i została oddana do użytku w 2020 roku. Obecnie uczy się w niej ponad 1 tys. dzieci. W ciągu ostatniej dekady liczba mieszkańców gminy Kosakowo wzrosła dwukrotnie - teraz liczy ponad 20 tys. osób. W związku z tym, w szkołach zaczyna brakować miejsc - pojawił się więc pomysł nauki na trzy zmiany.

Według znacznej części rodziców władze gminy nie zareagowały w porę na przeludnienie w szkołach. Nieunikniona wydaje się zatem nauka na trzy zmiany, jednak według rodziców będzie się to wiązać z wieloma utrudnieniami. - Wiadomo, że nauka w godzinach wieczornych jest utrudniona. Organizacja: czy to odrabiania lekcji, czy to nauki na kolejny dzień, na sprawdziany, kartkówki też będzie utrudniona - przekazał w rozmowie z RMF FM pan Marcin Żakowski, ojciec dwójki dzieci, który zamierza uczestniczyć w proteście organizowanym w piątek.

- Ostatnia zmiana miałaby się odbyć od godziny 15 do 19:30. To będzie miało wpływ na osłabianie się więzi rodzinnych. Dzieci będą przemęczone. Do tego wiele dzieci bierze udział w różnych zajęciach dodatkowych. Nauka do późnych godzin im to utrudni, jeśli nawet nie uniemożliwi. Chcemy gminę zdopingować, w taki może sposób kontrowersyjny, aby władze gminy potraktowały problem w sposób priorytetowy - dodał Żakowski.

Protest ma się odbyć przy ul. Derdowskiego, co może utrudnić przejazd na jednej z głównych dróg, które prowadzą na teren festiwalu Open'er. Według ustaleń RMF FM wydarzenie ma trwać do godz. 19.00. W czwartek, dzień przed planowanym protestem ma się odbyć spotkanie władz gminy z rodzicami uczniów szkoły na Pogórzu - możliwe, że dzięki temu nie dojdzie do protestu.

Gdynia. Władze Kosakowa planują budowę "obiektów modułów"

Marcin Kopitzki, zastępca wójta gminy Kosakowo przyznał, że gmina "boryka się z wielką atrakcyjnością", co wpływa na zwiększoną liczbę dzieci w szkołach. - Musimy głośno powiedzieć, że mamy masę dzieci spoza obwodu. To jest trochę niedoskonałość przepisów oświatowych, które pozwalają na to, że dziecko zostaje do szkoły przyjęte na podstawie oświadczenia rodziców o miejscu zamieszkania - przekazał Marcin Kopitzki zastępca wójta gminy Kosakowo. Zwrócił również uwagę, że szkoła w Pogórzu jest obecnie najnowocześniejsza w powiecie puckim. Dysponuje również bogatą ofertą edukacyjną, dlatego rodzice chętnie posyłają tam swoje dzieci.

- Nasze prace dzisiaj zmierzają do tego, aby jak najbardziej od tej trójzmianowości odejść. Stąd też jedną z alternatyw jest budowa obiektów modułów. Cały czas również dyskutujemy na temat możliwości zabezpieczenia dzieci w obiektach szkolnych w Gdyni, tutaj żadnych szczegółów na ten moment jeszcze nie posiadamy - dodał Marcin Kopitzki.

Według wyliczeń postawienie pierwszego zespołu modułowego może potrwać do listopada lub grudnia. Pojawiły się również plany budowy nowej szkoły - projekt ma się pojawić w budżecie gminy jeszcze w tym roku, jednak sama budowa może potrwać około trzech lat, a to o wiele za długo czas oczekiwania.

"Sprawa przepełnionych szkół w gminie Kosakowo jest tutejszemu samorządowi doskonale znana i od początku kadencji mierzy się on z niesłabnącymi wyzwaniami. Tylko w ostatnich pięciu latach gmina Kosakowo przeznaczyła kwotę ok. 70 mln zł na inwestycje oświatowe, co jednak nie zabezpieczyło wszystkich potrzeb" - przekazała gmina Kosakowo w mediach społecznościowych.



W szkole znajduje się obecnie 41 oddziałów i 22 sale lekcyjne, a także świetlica i biblioteka. "W efekcie mamy do czynienia ze współczynnikiem zmianowości 1,86, w związku z czym szkoła od września br. będzie musiała przejść na pełny system dwuzmianowy (nie jak się potocznie mówi "trzyzmianowy"). Ta sytuacja spotkała się z niezgodą ze strony rodziców, którzy w czerwcu br. złożyli w tej sprawie pismo do Urzędu Gminy Kosakowo. Podpisało się pod nim ponad 600 osób" - przekazała gmina. Aby uniknąć wspomnianej dwuzmianowości, w szkole powinno być jeszcze osiem pomieszczeń.

Ostatnie spotkanie zastępcy wójta Marcin Kopitzkiego z dyrekcją szkoły, rodzicami oraz radą rodziców odbyło się 20 czerwca br.