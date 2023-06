11-latek z Cieszyna stracił palce podczas prac w ogrodzie. Interweniował śmigłowiec LPR

Do tragicznego wypadku doszło w miniony wtorek (27 czerwca) w Cieszynie przy ulicy Katowickiej (powiat cieszyński, województwo śląskie) w godzinach wieczornych.11-letni chłopiec wykonujący prace porządkowe w ogrodzie z użyciem kosiarki, doznał poważnego urazu dłoni. Dziecko zostały odcięte w niej palce.

Szokujący wypadek przy koszeniu w Cieszynie. 11-latek z odciętymi palcami jednej dłoni

- Poszkodowanym w wypadku jest jedenastoletni chłopiec, któremu amputowało palce podczas czynności, jakie miały miejsce przy kosiarce. Na chwilę obecną nie mam informacji na temat tego, która to była ręka i ile palców konkretnie zostało odciętych. Nie znane są także okoliczności tego zdarzenia. Musimy przesłuchać świadków oraz samego poszkodowanego w wypadku, żeby dowiedzieć się, czy na przykład nie doszło do jakiegoś zaniedbania oraz poczynić szereg innych czynności, jakie będą konieczne do ustalenia wszystkich szczegółów - przekazał "Dziennikowi Zachodniemu" starszy aspirant Krzysztof Pawlik, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Cieszynie.

Cieszyn. Stracił palce przez kosiarkę. 11-latek trafił do szpitala śmigłowcem LPR

Poważnie ranny nastolatek wymagał natychmiastowej pomocy medycznej, dlatego w akcję ratunkową zaangażowano śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, który przetransportował chłopca do najbliższej placówki medycznej, gdzie zajęli się nim lekarze. Teren lądowania latającej karetki zabezpieczała straż pożarna we współpracy z funkcjonariuszami policji. Na ten moment nie wiadomo, w jakim stanie jest poszkodowane dziecko oraz czy udało się uratować odcięte fragmenty jego dłoni.