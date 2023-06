W poniedziałek 26 czerwca na ulicy Jaworzyńskiej w Legnicy (woj. dolnośląskie) funkcjonariusze tamtejszego Wydziału Ruchu Drogowego zatrzymali do kontroli drogowej kierującego samochodem ciężarowym. Mężczyzna przekroczył dozwoloną prędkość, ale w trakcie kontroli okazało się, że to nie jedyne jego przewinienie.

Legnica. Poszukiwany mężczyzna trafił za kraty, a jego kotek pod opiekę policjantów

Kierujący pojazdem ciężarowym przekroczył dozwoloną prędkość w obszarze zabudowanym. W związku z popełnionym wykroczeniem został zatrzymany przez legnickich funkcjonariuszy do kontroli drogowej. W trakcie interwencji okazało się, że 39-latek znajduje się już w policyjnych systemach. Mężczyzna poszukiwany był przez sąd celem doprowadzenia do odbycia kary dziewięciu miesięcy pozbawienia wolności. Mundurowi zatrzymali poszukiwanego, który ostatecznie trafił do więzienia, gdzie będzie odbywał orzeczoną karę.

Jak poinformowała Jagoda Ekiert z Komendy Miejskiej Policji w Legnicy, nie tylko poszukiwany mężczyzna wpadł w ręce policji. Wraz z 39-latkiem podróżował mały kotek, który jednak nie mógł dalej pozostać pod opieką swojego pierwotnego właściciela. Zwierzęciem zaopiekowali się legniccy funkcjonariusze, którzy znaleźli mu także tymczasowe schronienie.

To nie pierwszy raz, kiedy policjanci zajęli się czworonogiem

W ubiegłym tygodniu, w czwartek 22 czerwca inny poszukiwany mężczyzna zgłosił się na Komendę Powiatowej Policji w Skarżysku-Kamiennej (woj. świętokrzyskie) z transporterem, w którym znajdowała się kotka. 36-latek z powiatu pruszkowskiego figurował jako osoba poszukiwana listem gończym przez sąd, za niestawienie się w wyznaczonym terminie do odbycia kary pozbawienia wolności. Mężczyzna został skazany na trzy miesiące więzienia za niezapłacone alimenty. Funkcjonariuszom wyjaśnił, że kotka, którą przyniósł na komendę, jest pod jego opieką od zaledwie kilku tygodni.

Mężczyzna znalazł bezdomną kotkę i postanowił ją przygarnąć. Przed pójściem do więzienia chciał jednak oddać zwierzę kobiecie, która uprzednio zgodziła się je zabrać do siebie. Jak poinformował w komunikacie rzecznik skarżyskiej policji podkomisarz Jarosław Gwóźdź "niestety, kiedy 36-latek przyjechał z kotem na spotkanie, oczekiwana pani nie przyszła". Mężczyzna ostatecznie trafił do więzienia, a policjanci podobnie jak ci legniccy zajęli się czworonogiem, którego następnie oddali pod opiekę pracowników schroniska dla zwierząt w Suchedniowie.