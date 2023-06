Pijana matka wiozła skuterem 4-letniego syna. W wyniku wypadku dziecko trafiło do szpitala

W poniedziałek 26 czerwca około godziny 8 rano służby zostały poinformowane o wypadku, do którego doszło na ulicy Spacerowej w Kętach (woj. małopolskie). Jak ustalili funkcjonariusze policji, w zdarzeniu uczestniczyły dwa pojazdy: skuter i samochód osobowy, które zderzyły się ze sobą, gdy jechały w tym samym kierunku.

Pijana matka wiozła skuterem 4-letniego syna. Dziecko trafiło do szpitala

Skuterem kierowała 39-letnia mieszkanka Kęt, która jednośladem przewoziła swojego czteroletniego syna. Dziecko w wyniku zderzenia upadło na asfalt. Chłopiec doznał stłuczeń, przez co trafił do szpitala na kontrolne badania. "Badanie stanu trzeźwości uczestniczek zdarzenia wykazało, że kierująca skuterem miała w organizmie 0,8 promila alkoholu" - poinformował w komunikacie młodszy inspektor Sebastian Gleń, oficer prasowy ma這polskiej policji. 55-letnia kobieta prowadząca samochód osobowy była trzeźwa.

W sprawie nietrzeźwej kobiety prowadzone będzie postępowanie

Policjanci prowadzą postępowanie, które ma ustalić przyczynę oraz okoliczności wypadku. Jak poinformował rzecznik małopolskiej policji "odrębne postępowanie będzie się toczyło wobec 39-letniej matki chłopca w związku z faktem, że kierowała skuterem w stanie nietrzeźwości, a także naraziła swoje dziecko na utratę, życia lub zdrowia". Sprawa zostanie także zgłoszona do Sądu Rejonowego w Oświęcimiu Wydziału Rodzinnego i Nieletnich.

Według Kodeksu karnego kierujący pojazdem w stanie nietrzeźwości podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do dwóch lat. Dodatkowo policja podkreśla, że grzywna może wynieść nawet 60 tys. złotych, a nietrzeźwy kierowca otrzymuje co najmniej trzyletni zakaz kierowania pojazdami. Z kolei w związku z narażeniem życia lub zdrowia małoletniego oskarżonej osobie może grozić kara do nawet pięciu lat pozbawienia wolności.