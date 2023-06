Przypomnijmy, 28 grudnia 2022 roku pojawiła się w mediach informacja o makabrycznym odkryciu, jakiego dokonano w miejscowości Klenica w powiecie zielonogórskim (woj. lubuskie). Na terenie jednej z posesji znaleziono zabetonowane ciało 66-letniej Danuty G. Według prokuratury kobieta została zamordowana przez swojego syna Dominika oraz wnuka Marcina. 26 czerwca przed Sądem Okręgowym w Zielonej Górze rozpoczął się proces w tej sprawie.

Syn Danuty G. przyznał się do zabójstwa. Wnuk 66-latki z Klenicy twierdzi, że nie zamordował kobiety

Ustalono, że Danuta G. zmarła wskutek uduszenia sznurkiem do podkaszarki, o czym poinformował portal poscigi.pl. Prokuratura twierdzi, że Dominik G. zacisnął pętlę na szyi matki, a jego 26-letni syn trzymał kobietę. Według śledczych mężczyźni umieścili ciało zmarłej na taczce i zawieźli do altany z królikami, gdzie kilka dni wcześniej wykopali głęboki dół. Oskarżeni mieli wrzucić do niego zwłoki Danuty G., a następnie zalać je betonem.

Dominik G. przyznał się do zabójstwa matki. Zarazem mężczyzna zmienił swoje pierwotne zeznania i stwierdził, że udział jego syna w morderstwie 66-latki był niewielki, ponieważ "tylko kilka sekund trzymał babcię za ręce". Marcin G. potwierdził tę wersję zdarzeń. Obaj mężczyźni utrzymują również, że nie znęcali się nad 66-latką.

Proces ws. morderstwa 66-latki z Klenicy. Sąd wytknął niejasności w zeznaniach oskarżonych

Dziennikarze przekazali, że "sąd sprawnie wyłapywał niejasności w zeznaniach" oskarżonych. Dominik G. mówił, że podczas gdy on dusił swoją matkę, Marcin G. trzymał ją za ręce. Z kolei 26-latek powiedział, że starał się unieruchomić Danutę G., obejmując babcię bokiem za tułów i ręce.

Dominik oraz Marcin G. mówili, że 66-latka "ich dręczyła i nie dawała spokojnie żyć", a ponadto domagała się zwrotu darowizny domu. Sąd zapytał syna zmarłej, dlaczego nie postanowił zmienić miejsca zamieszkania. Marcin G. nie odpowiedział na to pytanie.