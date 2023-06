Kraków. 4,5-latek wypadł z okna na drugim piętrze. Dziecko "spadło na twarde podłoże"

Jak informuje TVN24, powołując się na ustalenia Polskiej Agencji Prasowej, do wypadku doszło w poniedziałek 26 czerwca na osiedlu Uroczym w Krakowie. 4,5-letni chłopiec wypadł z okna na drugim piętrze bloku. Dziecko trafiło do szpitala w Prokocimiu.

Kraków. 4,5-letnie dziecko wypadło z okna na twarde podłoże

- 4,5-latek, narodowości ukraińskiej, wypadł z okna na drugim piętrze, na os. Uroczym w Krakowie. Przytomny został zabrany do szpitala w Prokocimiu. Czekamy na informacje o jego stanie - powiedział dyżurny komendy miejskiej policji. Według wstępnych ustaleń śledczych dziecko weszło na krzesło, a następnie wdrapało się na parapet i otworzyło okno. Chłopiec spadł na twarde podłoże przed blokiem.



W czasie wypadku w mieszkaniu była matka dziecka. Rodzice tłumaczyli funkcjonariuszom, że chłopiec jest ruchliwy i "wystarczyła chwila nieuwagi", by doszło do tego zdarzenia. Na razie nie wiadomo, jaki jest stan poszkodowanego chłopca.

Bezpieczeństwo dzieci w domu - poradnik policji

Policja udostępniła w swoich mediach społecznościowych poradnik, który dotyczy bezpieczeństwa dzieci w domu. Funkcjonariusze apelują do rodziców, by zapoznali z nim swoje pociechy. I tak każde dziecko powinno wiedzieć, że:

nigdy nie wolno otwierać drzwi mieszkania obcym, nawet gdy mówią, że przysłali ich rodzice;

zawsze należy powiedzieć rodzicom o każdym telefonie od obcej osoby oraz o tym, że nieznajomy pukał do drzwi mieszkania;

zawsze należy mówić rodzicom z kim i gdzie się idzie oraz o której się wróci;

nie wolno chwalić się, co cennego jest w domu i o której godzinie wracają z pracy rodzice;

nie wolno bawić się kurkami gazu, zapałkami, kablami ani gniazdkami elektrycznymi;

zawsze dokładnie należy dokręcać kurki z wodą, żeby nie zalać sąsiadów;

nie wolno dzwonić dla kawału do obcych. Jak dziecku się nudzi i chce z kimś porozmawiać, niech zadzwoni do Sznupka (0-800-222-315).

Warto też mieć w domu zapisane numery do bliskich osób, sąsiadów oraz służb porządkowych - policji, straży pożarnej i na pogotowie, by dziecko mogło zawsze zadzwonić po pomoc.