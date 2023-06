Kierowca śmiertelnie potrącił motorowerzystę i uciekł. Prowadził wówczas "transmisję na żywo"

21 czerwca we wsi Białka w powiecie radzyńskim (woj. lubelskie) doszło do wypadku z udziałem 34-letniego kierowcy busa. Mężczyzna śmiertelnie potrącił motorowerzystę, a następnie uciekł z miejsca zdarzenia. Całe zajście kierowca transmitował w internecie. Policjanci zatrzymali 34-latka oraz jego kolegę, który według funkcjonariuszy próbował pomóc w zatuszowaniu przestępstwa.

Radzyń Podlaski. Zmarł 42-letni motorowerzysta potrącony przez busa. Sprawca tłumaczył powody ucieczki

Policjanci ustalili, że do wypadku doszło z winy kierowcy busa, który w nieprawidłowy sposób wyprzedzał motorowerzystę. Mężczyzna uciekł z miejsca zdarzenia, nie udzielając pomocy poszkodowanemu. 42-letni mieszkaniec gminy Kąkolewnica zmarł na miejscu.

Dzień po wypadku funkcjonariusze aresztowali 34-letniego mężczyznę oraz zabezpieczyli pojazd, którym potrącił motorowerzystę. Z policyjnego komunikatu wynika, że bus "nosił ślady uszkodzeń". Zatrzymano również znajomego kierowcy. Zdaniem mundurowych 31-latek z gminy Międzyrzec Podlaski pomagał naprawić uszkodzony samochód, żeby zatrzeć ślady wypadku.

34-letni kierowca busa, który śmiertelnie potrącił motorowerzystę, transmitował wypadek w social mediach

Policjanci przekazali, że kierowca busa nagrywał wypadek ze swoim udziałem za pomocą telefonu, prowadząc w mediach społecznościowych transmisję na żywo. Poinformowano również, w jaki sposób 34-latek tłumaczył swoje zachowanie. Mężczyzna twierdził, że uciekł z miejsca zdarzenia, ponieważ miał przy sobie cudzą kartę do tachografu. Nie chciał, by policjanci przyłapali go na tym wykroczeniu.

Funkcjonariusze analizują materiał dowodowy zgromadzony w sprawie 34-latka, aby ustalić dokładny przebieg całego zajścia. Przypomniano, że za spowodowanie śmiertelnego wypadku i ucieczkę z miejsca zdarzenia grozi kara do 12 lat pozbawienia wolności.