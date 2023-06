W piątek rano nad województwem łódzkim przeszły intensywne ulewy. Wodą zalana została część ulic w centrum Radomska, "mostek" przy ul. Sierakowskiego i rondo przy Miejskim Domu Kultury.

REKLAMA

Zobacz wideo Znamy prognozę na sezon urlopowy 2023!

Centrum Radomska pod wodą. Strażacy: Nie ma potrzeby tam interweniować

Lokalne służby zapewniają, że nie ma już większych utrudnień w ruchu. - My tam w ogóle nie interweniujemy, bo kiedy opady ustają, woda zaraz odpływa. Tak jest i teraz. Po jakimś czasie, po udrożnieniu przez pracowników wodociągów, woda w tych miejscach na bieżąco jest odprowadzana - poinformował przed południem rzecznik straży pożarnej w Radomsku, mł. kpt. Marek Jeziorski. Jego wypowiedź zacytował za PAP portal wnp.pl.

- Nie ma żadnych zniszczeń. To się niestety zdarza po ulewach. Po opadach są pewne miejsca, gdzie mamy do czynienia z wezbraniem wody, szczególnie przy obniżeniach terenu pod wiaduktami - dodał Jeziorski.

Jednocześnie lokalny serwis radomsko24.pl przekazał, że na skutek ulewy uszkodzona jest tartanowa bieżnia na zupełnie nowym boisku przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 6. Boisko zostało oddane do użytku zaledwie miesiąc temu.

Piją kranówkę, bo tak jest taniej. W Łódzkiem przybywa zdrojów wody pitnej

Radomsko zalane po każdej ulewie. Radny wskazuje na "betonozę" w mieście

Okazuje się, że sytuacja w centrum Radomska wygląda tak samo po każdej ulewie. "To nie jest normalne" - napisał na Facebooku radny miejski Łukasz Więcek. Wpis opublikował po gwałtownej burzy, która przeszła nad miastem dwa tygodnie temu. "Nawet jeśli przed przebudową centrum i przejazdu pod 'mostkiem' też się to zdarzało, to remonty i przebudowy powinny być realizowane w taki sposób, aby problem rozwiązać lub znacznie go ograniczyć" - wskazał.

"Tymczasem w Radomsku betonuje się tereny zielone. Tutaj znów wrócę do parku przy Sierakowskiego, który sąsiaduje z 'mostkiem'. Przed przebudową cały teren parku był porośnięty drzewami i trawą. Woda miała gdzie wsiąkać. Podczas przebudowy drzewa wycięto a teren zabetonowano. Czy ktoś wierzy, że takie bezmyślne działania nie pogarszają sytuacji?" - zapytał.